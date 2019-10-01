Гороскоп на октябрь 2019: астролог рассказал, кому повезет больше всех в этом месяце

Астролог составил прогноз для всех знаков Зодиака на октябрь.

Октябрь будет намного легче и спокойнее, чем сентябрь. В этом месяце могут замедлиться все процессы. Во всем будет ощущаться некая статичность. Так будет из-за того, что Меркурий замедлит свое движение, а в последний день октября начнет станет ретроградным. Так что следует быть готовыми к замедлению и торможению всего. Например, могут ощутимо замедлиться темпы экономического роста.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Счастливчики октября:

Лев: гороскоп на октябрь

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Больше всех в октябре будет фартить Львам. Особенно хорошо будут идти их дела во всем, что касается имущества, недвижимости, вложения денег в строительство, приобретение нового жилья. Благоприятным месяц будет для посещения родственников. Львам в решении определенных вопросов неожиданно могут помочь старые связи, некая клановость. Хорошее время, чтобы сменить местожительства. Это будет благоприятный период, связанный с приятными семейными тратами, покупками, вплоть до квартир и машин.

Водолей: гороскоп на октябрь

Водолеев ждет супер-классный период. Особенно в плане карьеры, достижения целей, удачных свершений в деятельности, успеха в плане протекции, преображения в их деятельности. У Водолеев появится хороший шанс взобраться на самую верхушку, на самую высокую ступень пьедестала. Водолеям многое будет удаваться решить, но – через ломание стереотипов. То есть Водолеям придется отказаться от чего-то, чтобы прийти к чему-то новому.

Близнецы: гороскоп на октябрь

Близнецов ждет очень удачное устройство на работу. Перед ними откроются широкие возможности карьерного продвижения. Их ждут финансовые поступления. Благоприятной будет смена места работа или вида деятельности. Особенно хорошими выдадутся поездки ради трудоустройства за границу. Потому им смело нужно принимать важные решения, касающиеся их работы. Кроме того, те Близнецы, которые давно подумывали о том, чтобы оздоровиться, смело могут отправиться в санаторий или на оздоровительный отдых. Причем для них целебными и очень действенными могут оказаться нетрадиционные методы лечения.

Стрелец: гороскоп на октябрь

Стрельцов ждут новые планы, проекты, друзья и вхождение в новый коллектив. Перед ними откроются новые дороги, возможности. Они смогут достичь чего-то нового, заняться и преуспеть в деле, за которое в жизни никогда не брались. Их ждет продвижение, успех, удача. Во многом реализация планов и замыслов Стрельцов будет зависеть от того, как Стрельцы подберут себе окружение, какой коллектив будет с ними рядом, какими будут взаимоотношения с другими людьми. В этом месяце многое у Стрельцов будет зависеть от командной работы, а не отдельных игроков.

Неблагоприятный, а порой даже катастрофический период в октябре ждет следующие знаки Зодиака:

Весы: гороскоп на октябрь

Представителей этого знака ждет очень непростой октябрь, особенно неблагоприятным будет конец месяца. Весы могут столкнуться с неприятными и сложными ситуациями, например, они неожиданно могут попасть в больницу. Сложности будут и на работе, вплоть до того, что им может грозить увольнение. Неминуемы конфликты и недопонимание с коллегами, а также агрессия. Поскольку Марс, планета войны и негатива, входит в знак Весов, возможны расхождения с давними бизнес-партнерами, которые, казалось бы, уже проверены временем. На ровном месте все может рушиться и срываться. Склоки, разводы, открытые противостояния. Плюс – повышенная катастрофичность, поскольку Марс – это планета конфликта и войны. Для сентябрьских Весов большим будет риск попасть в травмпункт.

Рыбы: гороскоп на октябрь

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Рыбам в октябре совершенно противопоказано даже минимально рисковать деньгами. Последствия возможные самые плачевные, вплоть до банкротства. К этому могут привести: неправильное вложения денег, финансовые неудачи, оплошности или предательство партнеров. В октябре будет много ревности со стороны их супруга (или супруги), но, надо признать, обоснованно. Измены Рыб, даже малейшие, именно в это время могут обнаружиться. К слову, Рыбы – это знак Зодиака, который получает наибольшее наслаждение от тайной любви, потому они склонны изменять своим супругам, как никто. И в октябре эти шуры-муры на стороне могут принести им немало неприятностей.

Овен: гороскоп на октябрь

Очень сложная ситуация в октябре сложится и у Овнов. Неожиданно в их жизни появятся открытые враги, начнутся противостояния, суды, споры. Также в их жизни возможны разрывы отношений и разводы. Не заладится у них и с партнерскими отношениями, реализацией новых планов и проектов.

Козерог: гороскоп на октябрь

Козерогов ждет время падений и низвержения с пьедестала. Многие представители этого знака могут потерять свои должности, регалии, звания. Они будут попадать в сложные ситуации с начальством, государственными властями и вышестоящими. Потому Козерогам лучше затаиться и сидеть тише воды, ниже травы. Не выделяться, ничего нового не затевать и не предпринимать.

Нейтральным октябрь будет для следующих четырех знаков:

Телец: гороскоп на октябрь

В первой половине месяца Тельцов может постигнуть финансовый провал, неминуемы сложные ситуации на работе и в их карьерной деятельности. Неблагоприятная ситуация также вырисовывается и для здоровья. А вот в 20-х числах октября Тельцы могут достичь важных для них финансовых договоренностей, скорее всего, секретных. Также их ждет благоприятное партнерство. Любовь и отношения у них могут зародиться в 20-х числах, они могут повстречать избранника или избранницу всей их жизни.

Для Скорпионов и Тельцов в октябре решающую роль может играть эротическая составляющая. Именно к этим знакам будут притягиваться партнеры их жизни, которые им необходимы.

Скорпион: гороскоп на октябрь

У Скорпионов все важное будет решаться вблизи 3 октября, когда будет разворачиваться планета, управляющая их знаком – Плутон. Поэтому первая декада будет решающей для них, многое в их жизни может перемениться. Ставку им можно делать именно на этот день. Скорпионы, казалось бы, идут по жизни в одном направлении, но судьба в это время заставит их развернуться и двигаться совершенно в другом направлении. Они могут делать жизненные ставки – их будет ждать удача. Но конец октября для Скорпиона будет катастрофическим: опасность будет подстерегать в дальних поездках и путешествиях. Также это время будет неблагоприятным для финансовых вложений, особенно в 20-х числах.

Дева: гороскоп на октябрь

Дев ждет неблагоприятный период в плане дорог и поездок, возможны непредвиденные ситуации в пути. Лучше бы Девам в этом месяце поменьше выезжать куда-то на своем авто: могут быть поломки автомобиля в дороге, угон или кражи. Также Дев ждут сложности в любых переговорах. Им лучше повременить со сменой места работы, особенно в первой половине месяца. А во второй благоприятно делать важные покупки, особенно для дома, например, обзавестись новой мебелью. Девы также могут смело затеять ремонт, он будет удачным. Все, что касается недвижимости, дома, будет благоприятно.

Рак: гороскоп на октябрь

Октябрь для Раков будет как на качелях. В первой половине месяца им будет фартить. Возможна их трансформация, преображение, удача в любви, встреча важного для них партнера. В этот период также у них будет повышенная сексуальность. А вот во второй половине месяца для них будет актуальна опасность ниспровержения с должности, сложные ситуации с вышестоящими, а также попадание в какие-то запутанные ситуации и странные истории, из которых будет очень непросто найти выход. Однозначно не самое лучшее время для поездок, приключений, так как в 20-х числах могут быть несчастные случаи и ДТП.