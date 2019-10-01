Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет в октябре 2019

Среди счастливчиков октября - сразу пять знаков Зодиака.

Гороскоп на октябрь 2019 расскажет, каким знакам Зодиака повезет в этот период.

По словам астролога Павла Глобы, во втором месяце осени счастливчиками станут сразу пять знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Телец

Октябрь — идеальное время для исполнения желаний. Мечты Тельцов могут стать явью, но для этого придется потрудиться. Астрологи советуют не отлынивать от работы, не перекладывать свою ответственность на чужие плечи и не бояться просить о помощи. Желательно прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. В октябре для Тельцов может происходить много интересного.

Рак

В любви представителей этого Знака могут ожидать большие успехи. Это касается не только тех, кто пока одинок, но и всех, кто уже обзавелся отношениями. В октябре можно сфокусировать внимание на тех делах, которые Раки считают приоритетными для себя, но и не забывать о любимых и близких людях. Важно находить баланс, не впадая в крайности эгоизма или альтруизма.

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Дева

Октябрь станет для Дев месяцем всплеска информации, поэтому многим представителям этого знака придется проявлять больше внимания к деталям. Это идеальное время для обучения, получения знаний, проверки их на практике. Также в октябре желательно проявлять больше физической активности. Это поможет Девам избавиться от негатива, выплеснуть агрессию.

Стрелец

У Стрельцов наступает идеальное время для любых дел. Рекомендуется начать месяц с генеральной уборки, чтобы обновить энергетику в доме. Можно также сделать перестановку мебели, чтобы поднять себе и своим домочадцам настроение.

Рыбы

Рыбам в октябре будет гораздо проще адаптироваться к изменениям вокруг. Это идеальное время для смены работы, для новых начинаний и проектов, для знакомств с людьми, для завершения отношений и начала новых. Не помешает побыть немного мечтательными, закинуть удочку в новых направлениях развития, попробовать себя в необычном амплуа.