Астролог назвал два знака Зодиака, которым не повезет в октябре

Среди неудачников октября 2019, как утверждает астролог, - два знака Зодиака.

Появился подробный гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака.

Астролог Павел Глоба рассказал, кому не повезет в этот период. Так, среди неудачников недели он выделил Овнов и Водолеев, передает SlovoFraza.

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Овен

Негативная энергетика вызывает различные болезни. Эти недуги могут быть как психологического, так и физического характера. Не нужно идти на конфликты и поддаваться провокациям. Они могут стать причиной головных болей, неуверенности, срыва планов. Желательно чаще отдыхать в октябре.

Водолей

Представителям этого знака необходимо не впадать в крайности. Не нужно полностью погружаться в работу либо с головой уходить в отношения. Нарушение баланса приведет к проблемам в обеих сферах.

Ранее появился гороскоп на неделю, 30 сентября - 6 октября 2019. Астрологи рассказали, что звезды сулят каждому знаку Зодиака.