Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, что звезды сулят каждому знаку Зодиака

Даже если эта неделя с 30 сентября по 6 октября покажется вам тяжелой, не падайте духом, советуют астрологи.

Появился гороскоп на неделю, 30 сентября - 6 октября 2019.

В этот период ожидается множество положительных и отрицательных изменений в энергетике планет, поэтому не всё будет однозначно и предсказуемо, передает SlovoFraza.

Овен

Овнов ждет динамичная неделя. Наступает время, когда общение и дружба, новые знакомства и коллективный труд станут очень позитивными и претерпят положительные изменения. Овнам стоит больше фокусироваться на приятных делах. Во второй половине недели возможны вспышки негатива со стороны коллег и знакомых.

Телец

У Тельцов наступает время любовных приключений, поэтому желательно почаще общаться с романтичными знаками Зодиака. К сожалению, идиллия продлится только до пятницы. В субботу планеты и звезды вступят в диссонанс, поэтому на выходных возможны сложности в общении.

Близнецы

В первой половине недели возможны неприятные ссоры и разочарования, но 4, 5 и 6 числа планеты станут очень активными, хоть и не совсем гармоничными, поэтому скучно точно не будет. Близнецов ожидает много приятных эмоций и общения. Что касается работы, то в начале недели не помешает немного осторожности и предусмотрительности. Ближе к выходным можно начать новый проект, заняться поисками нового места работы.

Рак

У Раков начинается далеко не самая благоприятная неделя, на которой может происходить много необычного. Наибольшие проблемы могут возникнуть на выходных. В субботу и воскресенье стоит как следует отдохнуть, чтобы избавиться от усталости и негативных мыслей.

Лев

Во второй половине этой недели кого-то похвалит начальник, кто-то получит больше денег, а кто-то сможет определиться со своими целями. Чтобы справиться со всеми задачами, Львам понадобится решимость, сила, а также физическая активность. Спорт и даже простые прогулки на свежем воздухе зарядят энергией, помогут избавиться от негатива, сомнений и страхов.

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Дева

Эти люди могут стать недоверчивыми, чересчур придирчивыми. Это плохо скажется на поиске второй половинки или на развитии уже существующих отношений. Лучше побыть в уединении в субботу и воскресенье. Первая половина недели, наоборот, будет очень продуктивной и яркой. Девам удастся завершить важные дела и настроиться на нужный лад. В целом в этот период стоит избегать агрессии и грубости, упрямства.

Весы

На этой неделе очень мощными станут финансовые потоки. Это значит, что данная сфера станет для Весов самой актуальной и продуктивной. Можно заняться покупками, обновить гардероб, купить что-нибудь для дома, сделать сюрприз близкому человеку. Полезно будет вкладывать день в развитие и получение новых навыков.

Скорпион

Для Скорпионов начинается непростая неделя. Первые четыре дня будут размеренными и спокойными, а вот в конце недели придется столкнуться с трудностями в любви и в делах. Не стоит просить людей о помощи, потому что сейчас важно преодолеть все в одиночку. Пришло время укрепить свои позиции на работе и в бизнесе.

Стрелец

Стрельцы будут обладать колоссальной силой на этой неделе. Их энергетика станет мощнее. Им стоит избегать общения с людьми, аура которых недостаточно позитивна. Определить это можно при помощи особых признаков положительной и отрицательной энергетики человека.

Козерог

Астрологи советуют почаще протягивать руку помощи коллегам и друзьям. Также на этой неделе стоит чаще прислушиваться к мнению людей, которым можно доверять. Они могут дать Козерогам полезный совет.

Водолей

Водолеям на этой неделе улыбнется удача в амурных делах, потому что их харизма и обаяние усилятся. Это связано с тем, что планеты станут очень созидательными и активными. Даже с не самыми приятными людьми можно будет найти общий язык, поэтому проводить ближайшие семь дней в одиночестве не стоит.

Рыбы

Настало время подумать о своих интересах, навести порядок дома и в мыслях. Астрологи говорят, что Рыбам нужно поставить перед собой новые цели, бороться с прокрастинацией и ленью. Это идеальное время для борьбы с вредными привычками. Настал тот момент, когда просто избавиться от всего, что тормозит развитие, вредит здоровью и настроению. Это могут быть даже изжившие себя токсичные отношения, дружба.