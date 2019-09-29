Астролог назвал преимущества и недостатки Козерогов

Представители данного знака Зодиака чрезвычайно щепетильны и честолюбивы, утверждает эксперт.

Одной из слабых сторон людей, родившихся под знаком Зодиака Козерог, является консерватизм, они "страшные консерваторы".

Козероги – одиночки и любят действовать сами по себе, рассказал их гороскоп Главреду астролог Влад Росс.

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По словам эксперта, Козерогам свойственны чрезмерная сдержанность, крайняя степень серьезности, невыносимая строгость, навязчивый педантизм, скупость, сухой расчет, жесткость и беспощадность, которая иногда доходит до жестокости.

"У Козерогов чрезмерная любовь к порядку, все должно лежать на своем месте. Жадность, недоверие, эгоизм, запредельное честолюбие – все это свойственно Козерогам", – отметил астролог.

Росс подчеркнул, что представители данного знака очень негибкие и черствые, своенравные и упрямые, завистливые и придирчивые. "Это – самый завистливый знак. Козероги не способны вдохновлять других. Не воспринимают романтику", – утверждает он.

Астролог отметил, что главная сильная черта Козерогов – умение достигать цели и покорять даже труднодоступные вершины. "Им присуща любовь к профессионализму. Козероги часто – настоящие профессионалы в своем деле. Они всегда тянутся к знаниям. Имеют огромное чувство долга. Козероги исполнительны, способны концентрироваться на задачах", – сказал эксперт.

Напомним, ранее астролог раскрыл главную тайну людей, рожденных под знаком Стрельца.