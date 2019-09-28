Астролог назвал два знака Зодиака, которые разбогатеют уже на этих выходных

Звезды сулят представителям этих зодиакальных созвездий невероятное везение.

Гороскоп 2019 подскажет, какие знаки Зодиака имеют наибольший шанс стать богаче уже сегодня или завтра. Звезды сулят представителям этих зодиакальных созвездий невероятное везение. А известный астролог Павел Глоба назвал несколько условий, при которых все желания и мечты этих трех знаков Зодиака могут осуществиться.

Об этом пишет "РБК Украина".

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Близнецы

Близнецы на этих выходных будут на коне. Их уверенность в себе и организаторские способности создадут вокруг них ореол успеха. Это отличное время, чтобы делать карьеру. Астролог для привлечения денег советует представителям знака брать инициативу в свои руки и пользоваться врожденным красноречием.

Дева

Деве следует посвятить ближайшие выходные финансам. Любые шаги в этом направлении (кроме совсем уж непродуманных или рискованных проектов) обещают оказаться успешными и прибыльными. Павел Глоба рекомендует навести порядок в финансах и счетах и не ввязываться в рискованные и авантюрные проекты.