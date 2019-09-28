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Астролог назвал два знака Зодиака, которые разбогатеют уже на этих выходных

11:00, 28 сентября 2019
Астрология
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Успех ждет Близнецов и Дев / 10deals.in

Гороскоп 2019 подскажет, какие знаки Зодиака имеют наибольший шанс стать богаче уже сегодня или завтра. Звезды сулят представителям этих зодиакальных созвездий невероятное везение. А известный астролог Павел Глоба назвал несколько условий, при которых все желания и мечты этих трех знаков Зодиака могут осуществиться.

Об этом пишет "РБК Украина". 

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Близнецы

Близнецы на этих выходных будут на коне. Их уверенность в себе и организаторские способности создадут вокруг них ореол успеха. Это отличное время, чтобы делать карьеру. Астролог для привлечения денег советует представителям знака брать инициативу в свои руки и пользоваться врожденным красноречием.

Дева

Деве следует посвятить ближайшие выходные финансам. Любые шаги в этом направлении (кроме совсем уж непродуманных или рискованных проектов) обещают оказаться успешными и прибыльными. Павел Глоба рекомендует навести порядок в финансах и счетах и не ввязываться в рискованные и авантюрные проекты.

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Теги: #астролог#Гороскоп