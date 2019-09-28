Гороскоп на октябрь 2019: что звезды сулят каждому знака Зодиака в один из самых сложных месяцев

Астрологи называют октябрь одним из самых сложных и одновременно важных месяцев 2019 года.

Трудности в октябре 2019 встретятся на пути у большинства знаков Зодиака. Астрологи советуют всем сохранять свои жизненные принципы неизменными и не рисковать.

Об этом говорится в гороскопе на октябрь 2019, передает SlovoFraza.

Овен

Весь месяц представителей этого Знака ждут неприятности в финансовой сфере. Астрологи рекомендуют повременить с покупками и избегать авантюр. Не стоит давать деньги в долг и отлынивать от работы.

В октябре их ждут новые знакомства и разрешение давних споров и конфликтов. Личная жизнь пойдет по новому, более благоприятному пути.

Телец

Благоприятными и размеренными окажутся только первые семь дней октября. Потом им будет сложнее принимать важные решения, появится неуверенность, а также быстрее будут иссякать силы и энергия. В начале октября жизнь Тельцов может резко измениться.

Близнецы

Весь месяц будет очень стабильным и идеально подходящим для любой работы, любых дел. Особое внимание астрологи уделяют первой неделе октября, которая будет очень неординарной. Планеты будут очень активными, поэтому все основные изменения могут произойти в период с 1 по 7 число.

Рак

У Раков ожидается энергетический спад. Он будет несильным, поэтому восстановить баланс помогут простые методики типа арт-терапии и отдыха. Ракам необходимо научиться дифференцировать время, отведенное работе и отдыху, чтобы избежать переутомления. На выходных в октябре лучше проявлять больше физической активности, быть в тонусе. В целом октябрь станет временем расстановки приоритетов.

Лев

У Львов ожидается повышенный расход энергии. Этим людям захочется больше общаться с окружающими, больше работать, воплощать свои желания в жизнь. Некоторые проблемы с эмоциями и настроением нагрянут в конце октября — примерно с 23 числа.

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Дева

Девам стоит сосредоточиться на личных делах в первую неделю месяца — примерно до 7 октября. Потом астрологи советуют подумать о семье, друзьях, родителях и своем доме. Чтобы улучшилось настроение и появился энтузиазм к работе, к творчеству, к физическим нагрузкам, можно обновить интерьер, сделать перестановку мебели. В октябре нельзя бросать дела на полпути к успеху, позволять страхам управлять собой.

Весы

В первые семь дней октября энергетика звезд и планет будет максимально благоприятной для смены имиджа, обновления гардероба. Новый образ вдохновит Весов, повысит их уверенность в себе. После 8 числа важно будет сосредоточиться на выполнении обязанностей и работы. Астрологи советуют этим людям не полагаться на помощь окружающих, а стараться решать все самостоятельно.

Скорпион

Скорпионам стоит сфокусироваться на любовной сфере: на поисках или на укреплении уже существующих отношений. Скорпионы могут повстречать на своем пути новых друзей, единомышленников и просто приятных людей, которые вдохновят их на какие-то важные поступки. В середине октября можно ожидать перепады настроения, из-за которых могут начаться проблемы.

Стрелец

Рисковать и заниматься необычными делами можно в период с 10 по 16 число, когда планеты и звезды будут очень активными. В остальные дни месяца лучше быть более консервативными, осторожными и осмотрительными. Звезды сделают Стрельцов более импульсивными и нервными, но вместе с тем у представителей этого знака возрастет потребность в общении.

Козерог

Это будет непростой месяц для Козерогов. Их ожидают энергетические проблемы практически с первых дней. Повысить настроение помогут новые знания, поездки, смена обстановки. Порой события будут развиваться очень стремительно, поэтому придется сохранять внимание к деталям. Возможны непредвиденные проблемы на личном фронте. Неприятных мелких ссор лучше избегать.

Водолей

В целом весь месяц для Водолеев будет очень стабильным, пожалуй, даже самым стабильным, если сравнивать с другими знаками Зодиака. Изменить жизнь к лучшему поможет созидательное мышление. Полезно будет помечтать, подумать о чем-то хорошем и приятном. В октябре можно как следует отдохнуть, сменить обстановку. Возможны небольшие конфликты на работе и дома, но они будут быстро сходить на нет.

Рыбы

Это продуктивный месяц, но он не будет лишен проблем, ведь Венера станет очень деструктивной. В общении с людьми стоит почаще идти на компромиссы, быть более дипломатичными. Что касается денег, то тут у Рыб будет особое преимущество, поскольку их творческие способности в начале месяца сильно возрастут. Принимать необычные решения станет чуть проще, равно как и искать решение нестандартных проблем. Период с 1 по 7 октября благоприятен для различных покупок. После 7 числа лучше быть осторожнее с тратами.