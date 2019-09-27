Гороскоп на 28 сентября 2019 для каждого знака Зодиака: астролог рассказал, что нас ждет

Появился гороскоп на завтра, 28 сентября.

28 сентября – достаточно эмоциональное время, поэтому сегодня избегайте любых спорных ситуаций и конфликтов. Лучше займитесь тем, что доставляет вам удовольствие.

Если есть возможность, отправляйтесь в небольшое путешествие с любимым человеком. Это позволит получить новые эмоции и насладиться совместным отдыхом. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на завтра, 28 сентября, передает SlovoFraza.

Овен

Постарайтесь максимально усвоить информацию, которую сегодня получите. Это хорошее время для развития новых навыков и умений. Также вы можете навести порядок в финансовых делах и наконец стабилизировать свое материальное положение.

Телец

Вам придется разобраться в отношениях с человеком, который в последнее время заставляет вас переживать. Разговор будет непростым, но избежать его не получится. Не позволяйте своим эмоциям говорить за вас, действуйте спокойно и разумно.

Близнецы

Вам придется заняться каким-то делом, которое вы долго откладывали. Кроме вас никто не сможет закончить начатое. Не перекладывайте свои обязанности на других. Во-первых, они справятся хуже, во-вторых, это испортит ваши отношения.

Рак

Раки легко смогут сосредоточиться, поэтому все дела будут даваться без особого труда. Не делайте слишком много работы, сейчас вам стоит расслабиться и отдохнуть. Также не забывайте о друзьях и семье, это самое главное.

Лев

У Львов могут появиться трудности в деловой сфере. Преграды лучше не обходить, а вдумчиво преодолевать. Не бойтесь попросить помощи у кого-то, кому доверяете. Ваша интуиция сейчас может ошибаться. Любовные переживания будут сбивать с толку.

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Дева

Вам в это время не стоит экономить на себе и своих близких людях. Хотите что-то купить – покупайте, хотите в кино – идите. Только не забывайте контролировать свой бюджет, чтобы не оказаться в неловком положении. Также важно не забывать про сон.

Весы

Сейчас вы можете решить сразу несколько небольших проблем, которые в последнее время вам мешают. Разберитесь с этими задачами перед тем, как браться за что-то новое. В романтической сфере стоит проявить настойчивость и шарм.

Скорпион

Для Скорпионов этот период будет наполнен постоянными разговорами. Люди даже могут начать вас утомлять, но вам нельзя показывать, что диалоги для вас не слишком интересны. Сейчас очень важно, чтобы окружающие видели в вас внимательного слушателя.

Стрелец

Для представителей этого знака наступает период, когда придется возвращаться к давним вопросам и проблемам. Вам казалось, что эти темы давно себя исчерпали, но окажется, что это не совсем так. Подумайте, какие детали прошлого нужно исправить.

Козерог

Козероги в это время будут действовать очень последовательно. Кому-то ваше поведение может показаться слишком скучным, но вы все делаете верно. Сейчас нужно действовать серьезно и без спешки, тщательно продумывая все детали.

Водолей

Водолеи будут действовать не совсем логично. Вы можете запутаться в делах, которые сами же начали. Когда будете строить дальнейшие планы, не забывайте про человеческий фактор. И вы сами, и ваше окружение сейчас подвергаетесь эмоциональным бурям.

Рыбы

Рыбы будут во всем пытаться проявить свой бунтарский дух. Вы будете стремиться нарушать все правила и действовать против системы. Многие могут оценить такой подход, но найдутся и те, кого такая тактика очень рассердит.