Гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет большая удача

Октябрь преподнесет нам много сюрпризов и хлопот, но все наладится, просто стоит быть терпеливыми.

В октябре всем знакам Зодиака стоит задуматься о будущем и том, чего вы хотите от жизни. Также в этом месяце возрастет ваша внутренняя энергия, что поспособствует приливу вдохновения.

В первой декаде месяца стоит быть внимательными — это не простой период, в который может появиться много хлопот. Об этом говорится в гороскопе астролога Марины Скади, передает ТСН.

ОВЕН

В течение этого месяца у Овнов будет потребность в импульсе извне, может быть трудно принять решение, проявить инициативу, вы будете ощущать неудовлетворенность. Солнце в Весах находится в оппозиции к Солнцу в вашем гороскопе, что означает противоборство двух сил, что может привести к столкновениям, ссорам с партнерами, некоторого давления с их стороны. Избежать негативного развития событий можно, если вы готовы к компромиссам и будете учитывать интересы других людей.

ТЕЛЕЦ

9 октября ваш Солнечный управитель — Венера, войдет в знак Скорпиона, здесь у этой планеты статус изгнания, поэтому, будьте готовы к переменам, особенно в отношениях с другими людьми и финансовых делах. Меркурий, отвечающий за мышление, который движется по Скорпиону и строит напряженный аспект к вашему Солнцу. Это будет способствовать мрачным мыслям, претензиям к партнерам, которые также, будут выдвигать вам повышенные требования.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно получение невесёлых новостей, так или иначе касающиеся каких-то критических ситуаций. В это время хорошо бы обратиться за помощью и советом к мудрому человеку, старшему родственнику, закалённый жизненными невзгодами.

Активизация финансовых дел, особенно во второй половине месяца. Вам могут вернуть долг, выплатить премию, либо можете получить подарок. Отношения могут проходить испытания на прочность, так как вы становитесь слишком критичными, несдержанными на слова, склонны говорить "правду", от которой ваши партнеры чувствуют себя неловко.

РАК

Первая половина месяца — сложная, поскольку присутствует напряженная квадратура от Солнца и Марса, движущихся по знаку Весов. В этот период не следует принимать важных решений, так как можно легко допустить ошибку. На работе возможны ссоры и недовольства, различные затруднения и препятствия.

Повышенная эмоциональность, наряду с внешней подавленностью могут навредить личным и деловым взаимоотношениям. Но если вы не будете слишком мнительными и не станете бурно реагировать на происходящее, то вторая половина октября порадует вас денежной прибылью, подарками, либо просто партнеры будут вас хвалить и восхищаться вами. Яркие впечатления от любовных отношений, даже у тех, кто уже давно состоит в браке.

ЛЕВ

Партнерские отношения будут приносить выгоду и пользу, если вы не будете требовать к себе внимания, сосредоточите свои усилия на сотрудничество и коллективную работу.

В этом случае, возможна финансовая прибыль благодаря успешному завершению текущих дел. В конце месяца появляется напряжение, склонность к растрате денежных средств, что может принести вред отношениям с партнерами, а также разлад в семье. Нужно сконцентрироваться, не гнаться за чрезмерными удовольствиями.

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ДЕВА

Вы беспокоитесь о делах, касающихся совместных финансов, но именно потому, что вы за это переживаете, то месяц пройдет без потерь. Происходят события, которые подвергает испытанию взаимоотношения с окружающими. Вы в этот период становитесь более проницательным, критичным, нетерпимым, видите и чувствуете все слабые места, ошибки.

Сейчас вам труднее скрывать свои мысли, создаются условия, которые как бы вынуждают вас открыто высказывать то, что обычно вами скрывается. Вас тянет к тайнам, секретам, разного рода феноменам. Во второй половине октября может вскрыться какая-то информация, например, случайно узнаете чей-то секрет или сами проговоритесь. А в целом, октябрь — интересный для вас месяц, обретете новые навыки, познакомитесь с умными людьми.

ВЕСЫ

Может поступить предложение о сотрудничестве или совместной деятельности. Хороший период для презентаций, возможен и небольшой приток денег благодаря супругу или деловому партнёру.

Вторая половина октября будет немного напряженная, поскольку Венера, управляющая вашим Солнцем, переходит в некомфортный для нее знак Зодиака — в Скорпион и находится здесь в статусе изгнания. А это может приносить в партнёрские отношения непонимание, несогласованность, недоразумения и даже спровоцировать разрыв. Есть опасность материальных потерь из-за партнёра.

СКОРПИОН

Во второй половине октября вы станете особенно притягательными для других людей, сможете умело управлять ими и направлять их энергию в нужное русло.

У вас есть мощный энергетический потенциал, но если вы не будете его реализовывать, то именно сейчас, когда ваш управитель Плутон начинает активное движение, Венера и Меркурий движутся по Скорпиону, а с 24 октября еще и Солнце зайдет в этот знак, то эти энергии планет начинают подталкивать вас туда, где ваш внутренний потенциал сможет проявиться — это ситуации опасности. Снять такое напряжение, избежать разрушительных событий и кризисов можно, если активно работать с крупными коллективами, вдохновляя их на действия, показывая на собственном примере.

СТРЕЛЕЦ

Октябрь — удачный для вас, кульминация событий происходит в ближайшие два месяца, благополучное завершение значимых дел и проектов.

Вы получаете возможности, видите перспективы, обладаете многими знаниями для того, чтобы расширить свои направления и перейти на новый уровень своего развития. Но вы должны этот объем и перспективы сделать реальными, воплотить в жизнь. Сейчас подходящее время для того, чтобы сосредоточиться на своих идеях и привести их в действие. Хороший период для решения важных деловых вопросов.

КОЗЕРОГ

Первая половина октября - непростой для вас период, повышенные требования и непостоянство настроения могут принести вред личным и деловым взаимоотношениям. Непонимание друг друга и необоснованная ревность, а также ненужная растрата денежных средств станут причиной напряженной обстановки.

Вторая половина октября в целом благоприятна. Вы можете привлечь внимание влиятельных лиц к своим делам. От них можно ожидать помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой.

ВОДОЛЕЙ

Возможны внезапные финансовые поступления, прибыль и подарки. Вы ощущаете некоторую финансовую свободу. Вы активны в общении, в утверждении собственного мнения и выражении своих интересов, что может оказать неоднозначное влияние на любые ваши взаимоотношения. Обратите свою активность и предприимчивость в работу, избегайте конфликтов и претензий к партнеру.

Вторая половина октября - сложный для вас период, когда нужно много работать, возобновлять свои финансовые ресурсы. И если вы поставите себе четкую цель — заработать, то вы достигнете желаемого результата.

РЫБЫ

Начало месяца может быть немного напряженным, появится много хлопот, бесполезной активности, что приведет к усталости и плохому настроению. Примерно с 9-10 октября, когда Венера перейдет в знак Скорпиона, ситуация улучшится, появятся источники заработка, взаимовыгодные знакомства и вы сможете обрести ощущение защищенности.

Хотя вы можете ощущать психическую или материальную зависимость от других людей. Но если вы будете уверены в себе, то получите доверие, симпатии и внимание окружающих людей, особенно, от лиц противоположного пола. А это даст вам новые возможности и перспективы. Хороший период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного, для социальной активности.