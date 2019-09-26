Гороскоп на 27 сентября: Скорпиона ждет невероятная удача, а на пути Водолеев встретятся преграды

Креативность и сообразительность завтра будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.

Завтрашний гороскоп прекрасно подходит для реализации творческих идей и нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом, придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.

Вообще креативность и сообразительность завтра будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий. Помните, что завтра захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного, пишет "1001 Гороскоп".

Овен

Завтра Овну будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Овна пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Овен завтра заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Телец

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Завтра Телец в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Тельца потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Тельцу удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он завтра так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Близнецы

Завтра Близнецам будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня они будут достаточно рассеяны и склонны отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Близнецов будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за завтрашний день Близнецы, скорее всего, успеют сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, им стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Рак

Завтрашний день звезды гороскопа советуют Раку посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно завтра – будет легче найти компромисс. Если же работа Рака не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., завтра ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Лев

Завтра Льву не стоит надеяться только на себя – ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Лев будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Лев не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Завтра только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Лев сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Дева

Завтра Дева вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет ее к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Деву хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Девы будут продуманными и взвешенными, у нее есть шанс завтра показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Весы

Завтра в течение дня Весы неожиданно могут почувствовать, что они что-то упускают из виду. Возможно, они не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеют всей информацией в делах, за которые взялись. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому завтра Весам стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что они знают точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Скорпион

Завтра ситуация в целом обещает складываться для Скорпиона замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и завтра Скорпион имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Скорпиона удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Стрелец

Завтра вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Стрельцу стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют завтра Стрельцу: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Козерог

Завтра Козерог сумеет убедить кого угодно в чем угодно – если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Козерог сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Козерога это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же завтра есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Козерог, не найти!

Водолей

Завтра Водолей должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Водолея окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Водолей завтра не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Рыбы

Завтра Рыбам потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого они способны пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Рыбам завтра мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Рыб в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Рыбам бодрый настрой и заставит мобилизоваться.