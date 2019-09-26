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Каким знакам Зодиака повезет в октябре 2019 - прогноз астрологов

19:21, 26 сентября 2019
Астрология
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Некоторые знаки Зодиака ждет прекрасный период / фото slovofraza.com

Второй месяц осени астрологи называют временем прорыва, когда многие представители зодиакального круга смогут что-то изменить в жизни и добиться новых успехов.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые смогут воспользоваться благосклонностью звезд и планет, достичь поставленных целей и обрести счастье, передает SlovoFraza.

Телец

Представителям этого созвездия в октябре стоит настроиться на работу и активное участие во всех сферах жизни. Второй месяц осени принесет Тельцам удачу. Астрологи рекомендуют не бояться трудностей, а также спланировать дела заранее, чтобы не столкнуться с переутомлением и недомоганиями. В октябре Тельцы смогут поправить материальное положение, если не побоятся нововведений, а также позабыть об одиночестве. Звезды подарят счастье одиноким Тельцам в конце месяца, а значит, нужно внимательно отнестись к приметам приближающейся любви.

Дева

Октябрь принесет Девам удачу в делах, связанных с финансами. Астрологи рекомендуют им не отказываться от поступающих предложений, ведь за каждым из них может скрываться успех и процветание. Однако с осторожностью следует отнестись к предложениям по кредитам: брать их в этом месяце не стоит. Также в октябре лучше не одалживать своих сбережений, чтобы потом не столкнуться с трудностью возврата долгов. Позитивный настрой и нацеленность на превосходный результат помогут Девам справиться с любыми сложностями и обрести счастье.

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Скорпион

Скорпионов ждут перемены, которые начнутся уже с первых дней октября. Им важно выбрать верное направление, чтобы достичь успеха. Повезет Скорпионам как в личной жизни, так и в деловой сфере, но для этого не нужно сидеть сложа руки. Достичь новых высот на работе помогут накопленные знания и навыки, а также осторожность, благодаря которой получится избежать промахов.

Водолей

У представителей этого Знака Зодиака в октябре откроется второе дыхание, что позволит вовремя завершить дела и начать нечто грандиозное. Удачу в деловой сфере принесут настойчивость, уверенность и самостоятельность. Водолеи смогут разобраться с тем, в каком направлении им нужно двигаться, чтобы достичь успеха. Получится и наладить отношения в семье, если Водолеи откажутся от конфликтов в пользу компромиссных решений.

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют развивать таланты, которые помогут достичь новых вершин в деловой среде. Второй месяц осени подарит множество возможностей, от которых не стоит отказываться. Кроме того, в октябре Близнецы смогут осуществить заветную мечту, которая долгое время казалась несбыточной.

Ранее появился гороскоп на октябрь 2019. При этом астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака этот месяц станет успешным.

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Теги: #астролог#Гороскоп