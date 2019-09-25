Астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака повезет в октябре
Появился гороскоп на октябрь 2019. При этом астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака этот месяц станет успешным.
Так, они назвали тройку везунчиков октября, передают "Подробности".
1. Телец
Фортуна дарит рожденным под этим знаком зодиака невероятный шанс наконец добиться успеха. Представителям этого знака октябрь обещает быть ярким и творческим временем, полным новых встреч, новых знаний, увлечений и открытий.
Читайте такжеАстролог назвал самый капризный знак Зодиака
2. Козерог
Рожденным под этим знаком зодиака удача и везение будут способствовать успеху в любом деле. В октябре в вашей жизни не будет места лени.
3. Скорпион
Представителям этого знака Зодиака звезды готовят месяц сюрпризов. Ежедневно вы будете сталкиваться с проблемами, но с легкостью выходить из них в кратчайшие сроки. Удача и везение не покинут вас.
Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака с 23 по 29 сентября ждет ошеломляющий успех в финансовой сфере, на работе и в любви.