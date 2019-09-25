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Астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака повезет в октябре

19:22, 25 сентября 2019
Астрология
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Повезет трем знакам Зодиака / zak-kor.net

Так, они назвали тройку везунчиков октября, передают "Подробности".​

1. Телец

Фортуна дарит рожденным под этим знаком зодиака невероятный шанс наконец добиться успеха. Представителям этого знака октябрь обещает быть ярким и творческим временем, полным новых встреч, новых знаний, увлечений и открытий. 

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2. Козерог

Рожденным под этим знаком зодиака удача и везение будут способствовать успеху в любом деле. В октябре в вашей жизни не будет места лени.

3. Скорпион

Представителям этого знака Зодиака звезды готовят месяц сюрпризов. Ежедневно вы будете сталкиваться с проблемами, но с легкостью выходить из них в кратчайшие сроки. Удача и везение не покинут вас.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака с 23 по 29 сентября ждет ошеломляющий успех в финансовой сфере, на работе и в любви.

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Теги: #астролог#Гороскоп