Астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака повезет в октябре

Среди счастливчиков октября - Телец, Козерог и Скорпион.

Появился гороскоп на октябрь 2019. При этом астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака этот месяц станет успешным.

Так, они назвали тройку везунчиков октября, передают "Подробности".​

1. Телец

Фортуна дарит рожденным под этим знаком зодиака невероятный шанс наконец добиться успеха. Представителям этого знака октябрь обещает быть ярким и творческим временем, полным новых встреч, новых знаний, увлечений и открытий.

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2. Козерог

Рожденным под этим знаком зодиака удача и везение будут способствовать успеху в любом деле. В октябре в вашей жизни не будет места лени.

3. Скорпион

Представителям этого знака Зодиака звезды готовят месяц сюрпризов. Ежедневно вы будете сталкиваться с проблемами, но с легкостью выходить из них в кратчайшие сроки. Удача и везение не покинут вас.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака с 23 по 29 сентября ждет ошеломляющий успех в финансовой сфере, на работе и в любви.