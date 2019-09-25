Чего ждать от встречи Зеленского с Трампом: прогнозы астрологов

Украине предрекают большую помощь со стороны Соединенных Штатов.

Астролог Людмила Халанская, говоря о встрече президентов США и Украины, отметила, что Дональд Трамп произведёт неизгладимое впечатление на Владимира Зеленского.

Об этом пишет Главред.

Читайте такжеСМИ США об импичменте Трампа: Наконец-то началось, но Украина притихлаОтмечается, что Халанская еще в июне рассказала, чего ждать от встречи лидеров двух стран.

«Поскольку в действительности их общение предполагает лишь короткую встречу и беседу через переводчика, вряд ли у них есть шанс присмотреться друг к другу поближе, – отметила астролог. – Нептун Трампа попадает в точный гармоничный аспект с Солнцем и Венерой Зеленского. А значит, магнетическое воздействие президента Америки, его харизма, весь спектр неординарности и загадочности его личности может буквально ошеломить нашего президента, покорить его сердце. Вот только вряд ли это будет полезно для дела».

При этом тогда же, в июне, астролог Влад Росс проанализировал «среднюю карту» (карту совместимости) Трампа и Зеленского, и заявил, что им наладить отношения будет намного легче и проще, чем Зеленскому с Владимиром Путиным.

«С администрацией американского президента, как и с самим Трампом, у Зеленского сложатся хорошие отношения и прочные контакты. С республиканцами новый президент Украины найдет общий язык быстро, в отличие от демократов. Дональд Трамп, как известно, родился под знаком Близнецов (он появился на свет 14 июня 1946 года). А Водолеи (Зеленский – Водолей) с Близнецами легко находят взаимопонимание и общий язык, хорошо ладят», – отметил он.

В целом Росс предрек большую помощь Украине со стороны США.

«Можно ожидать поддержку Дональдом Трампом Владимира Зеленского и большую помощь Украине со стороны США в период президентства Зеленского. Эта помощь будет касаться и финансов, и оружия. Не исключаю, что вскоре из уст Трампа мы услышим фразу «мой друг Зеленский», – добавил астролог.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский пребывает в Нью-Йорке с официальным визитом.