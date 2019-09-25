Астролог назвал самый капризный знак Зодиака
Астролог Влад Росс сказал, что из 12 знаков Зодиака самым капризным, семейным и миролюбивым является Рак.
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Рожденные под этим знаком люди помешаны на осторожности и безопасности, что порой переходит все границы, рассказал эксперт "Главреду".
По его словам, гороскоп для Рака свидетельствует, что у представителей этого знака всегда преобладают эмоции, и разум уступает чувствам.
"… Раки категорически не любят перемен, для них катастрофа, если меняется мир или привычная для них среда обитания", - добавил астролог.
Росс подчеркнул, что Раки любят читать, фантазировать, умеют талантливо образно писать и при этом всегда стремятся к опрятной и приятной обстановке в доме.
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