В октябре три знака Зодиака ждет денежная прибыль - прогноз астролога

Для каких знаков Зодиака октябрь станет звездным часом, читайте в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп на октябрь 2019 подскажет, каким знакам Зодиака улыбнется удача в финансовой сфере. Благосклонность планет принесет представителям этих созвездий сказочное везение, но и потрудится этим везунчикам для закрепления успеха также придется.

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые смогут сорвать куш в средине осени 2019 года, передает Styler.

Близнецы

Представители этого знака смогут наконец-то справиться с трудностями, которые преследовали их последние несколько месяцев. Астролог уверен, что для Близнецов неудачи и невзгоды позади, и в октябре их дела стремительно пойдут в гору.

Импульсивность Близнецов превратится в креативность, которая позволит им заработать там, где не смог бы извлечь прибыль ни один представитель другого знака. Павел Глоба советует Близнецам прожить этот период сердцем, а не умом, и тогда у них все получится.

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Весы

А вот Весам астролог наоборот рекомендует включить здравый смысл и логику. Все их действия, направленные на обретение долгожданного богатства, должны быть тщательно продуманы и взвешены. Только в этом случае им удастся неплохо заработать.

К концу октября особое внимание стоит уделить долгосрочному планированию, расставлению приоритетов и составлению четкого плана действий. Именно последовательное исполнение пунктов этого плана сослужит Весам добрую службу. Если они будут придерживаться рекомендаций, то и сами не заметят, как их бюджет пополнится на значительную сумму.

Водолей

Водолея также ждет успех в деньгах к концу октября. Астролог уверен, что представителям этого знака стоит прежде всего быть собой, чтобы получить долгожданную прибыль. Это означает, что Водолеям нужно делать то, что у них хорошо получается.

Как вариант развития событий может быть превращение хобби в дополнительный источник дохода. В этом случае работа будет приносить не только деньги, но и эмоциональное удовлетворение. Именно работа в удовольствие - залог успеха Водолеев в октябре, а работа в команде может в разы увеличить шансы на успех.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака с 23 по 29 сентября ждет ошеломляющий успех в финансовой сфере, на работе и в любви.