Астролог назвал три знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе

Среди неудачников недели, как утверждает астролог, - три знака Зодиака.

Появился подробный гороскоп на неделю 23-29 сентября для всех знаков Зодиака. Астролог Павел Глоба рассказал, кому не повезет в этот период.

Так, среди неудачников недели он выделил Львов, Весы и Козерогов, передает SlovoFraza.

Лев

Львам стоит быть более осмотрительными и доброжелательными по отношению к окружающим людям. Не нужно наживать себе врагов. Самый опасный и непредсказуемый день - вторник, 26 число. В этот день можно просить о помощи, если придется туго. Можно также завершить изжившие себя деловые отношения, если они не приносят никаких положительных результатов. То же самое касается и любви. Львам необходимо сделать выбор и начать общаться только с теми, кто приятен, добр и искренен.

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Весы

На этой неделе Весам может показаться, что в их жизни наступила черная полоса. Это всё из-за того, что начнут происходить различные неприятные мелочи, выбивающие из колеи. Это не должно мешать работать над важными проектами на работе и продолжать искать любовь либо поддерживать ее. В существующие отношения стоит привнести нотку романтики и постараться сменить обстановку, отправившись на выходных в другой город. На работе желательно не переутомляться и не задерживаться надолго.

Козерог

Это будет неделя ссор и скандалов. Однако, их можно избежать. Для этого придется проявить максимум великодушия, терпения и внимания к нуждам других. Не нужно воспринимать в штыки чужие претензии и критику. Если позволить себе нервничать, можно поссориться навсегда со второй половинкой или родными.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака с 23 по 29 сентября ждет ошеломляющий успех в финансовой сфере, на работе и в любви.