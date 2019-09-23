Трем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - прогноз астрологов

Астрологи составили гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября для всех знаков Зодиака.

Гороскоп 2019 на неделю составили астрологи. Специалисты рассказали, какие знаки Зодиака с 23 по 29 сентября ждет ошеломляющий успех в финансовой сфере, на работе и в любви.

Также астрологи рассказали, что нужно делать, чтобы привлечь как можно больше удачи, передает Styler.

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Овен

Для Овнов начало недели будет удачным, хотя в первые дни есть риск растратить приличную сумму на нужды быта и семьи. Но это больше инвестиции. Отличные новости издалека придут во вторник или среду. В эти же дни большая вероятность хорошей встречи (личного или профессионального плана), которая поменяет вашу жизнь к лучшему! Выходные будут романтичными и благоприятными. Все, за что вы будете браться на этой неделе, - будет приносить вам не только моральное удовольствие, но и материальные блага.

Стрелец

Стрельцов ждет ошеломляющий успех во всех сферах деятельности. Главное, не зазвездиться. Особенно вы станете всем нужны, популярны и везучи в среду. На приличные деньги можно рассчитывать в четверг и пятницу. Правда, скорее всего, большая их часть уйдет на различные (но приятные) семейные нужды. Выходные пройдут в поездке или в кругу людей, приехавших издалека.

Водолей

Водолеи в первой половине недели решат важные задачи и встретятся с нужными и влиятельными людьми. Четверг и пятница спокойны - можно передохнуть и подготовиться к еще более отличному периоду, который начнется после новой Луны. Звезды на этой неделе сулят вам хорошую поддержку друзей или высокопоставленных персон. У одиноких Водолеев есть шанс на выходных познакомиться с очаровательным человеком, который легко может стать спутником по жизни.

Напомним, 23 сентября - день осеннего равноденствия. О том, что он означает и как влияет на жизнь людей, читайте на УНИАН.