Гороскоп на завтра: астролог рассказал, каким будет 22 сентября для знаков Зодиака

Завтра астрологи призывают к максимальному консерватизму в идеях.

Завтра астрологи призывают к максимальному консерватизму – окружающие не оценят новых проектов и инициатив.

Дела лучше вести в режиме "медленно, но верно", спокойно разбираясь со старыми завалами, сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Овну следует прислушиваться к советам окружающих – даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот – натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный завтра совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Овен не уверен, ему стоит взять их на заметку.

Телец

Тельцу астрологи советуют держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Тельца, исказит ее, а Телец в итоге будет ответственным за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Тельцу завтра надо удержаться от соблазна поумничать.

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Близнецы

Близнецам лучше завтра не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели. Если возникла какая-то проблема, прежде чем предложить свой вариант, Близнецам стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до них решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Близнецы завтра сэкономят массу времени и сил.

Рак

Раку следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Рака откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Раку придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.

Лев

Завтра даже самые простые, рутинные дела у Льва могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Льву будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Льва могут возникать сбои, а его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Поэтому завтра Львам лучше расслабиться и плыть по течению

Дева

Деву завтра может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако астрологи предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что завтра слова Девы будут неправильно восприняты, а ее идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

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Весы

Завтра Весам следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Астрологи заверяют, что такая деятельность пойдет им на пользу, более того – они сами будут неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, завтра в Весах проснется настоящий бюрократ. Это поможет им привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Скорпион

Завтра Скорпион, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: его представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Скорпион не владеет всей информацией или плохо просчитал варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует его. Так что главным правилом Скорпиона в делах завтра должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, он потеряет многое.

Стрелец

22 сентября – тот самый день, когда инициатива Стрельца может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Стрелец совсем не ожидал. Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон – и оказаться в чем-то виноватым.

Козерог

Козерогу придется уподобиться герою фильма «Всегда говори «да». Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться. Впрочем, как и в фильме, завтра согласие Козерога будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Козерога будет искренней, а слова – от души, зато выгода, которую Козерог в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей.

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Водолей

Все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, завтра будут даваться Водолею легче обычного. Его может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Звезды советуют Водолею завтра переделать все, на что ему вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Водолей продвинется далеко вперед.

Рыбы

Завтра окружающие будут настроены к Рыбам благосклонно и готовы обсудить самые смелые их предложения. Поэтому если у Рыб есть готовые идеи, которые они не решались озвучить, им стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все их предложения будут приняты на «ура», но завтра, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку.

Как сообщал УНИАН, астрологи рассказали, каким у знаков зодиака будет гороскоп на октябрь.