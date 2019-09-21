Гороскоп на сегодня: прогноз для всех знаков на 21 сентября

Расположение планет способствует установлению гармонии в отношениях с противоположным полом, отмечают астрологи.

Сегодня, 21 сентября, 2019 года доверие и взаимопонимание в парах будет расти и укрепляться.

Расположение планет способствует установлению гармонии в отношениях с противоположным полом, а также пробуждению и усилению чувственности, сообщает SlovoFraza.

Овен

Звезды благоприятствуют всем серьезным проектам и способствуют удачному исходу всех деловых встреч. Не исключено начало профессионального обучения, что впоследствии позитивно скажется на карьерном росте. Отличная пора для научных и профессиональных исследований. Вам нужно серьезно настроиться на работу или учебу.

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Телец

Звезды окажут огромную помощь всем, кто пытается претворить в жизнь свои проекты или мечты. Это касается не только карьерных дел, но и личных. Особый успех ждет тех, кто работает в сфере связи. Смело проявляйте инициативу, настойчивость и упорство, обращайтесь за поддержкой к вышестоящим людям.

Близнецы

Не исключено, что планеты создадут напряженную обстановку дома. Отношения с близкими людьми грозят зайти в тупик. Во избежание ошибок лучше ничего не предпринимать. Попробуйте спокойно разобраться в ситуации. Скорее всего причины ее возникновения кроются глубоко в вас самих.

Рак

Будьте осторожны, перед вами могут закрыться все важные для вас двери. Вы смогли бы избавиться от многих своих проблем, применив творческую фантазию и смекалку. Не действуйте упрямством и напором. Не огорчайтесь, если что-то не получится — сегодня не все подвластно вашей воле.

Дева

21 сентября Девы вряд ли усидят на месте. Вероятно, им захочется что-то поменять в привычном укладе жизни: сделать ремонт, переехать на новую квартиру. Если же перечисленные желания утопичны, то сделайте хотя бы перестановку мебели.

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Весы

В субботу можно будет заняться расширением производства, создать новые зарубежные филиалы и открыть представительства своей фирмы в разных концах страны. Желательно обеспечить себе все условия для проведения финансовых операций, причем провести их нужно в максимально сжатые сроки, пожертвовав большими силами и средствами.

Скорпион

21 сентября могут выявиться ошибки, иллюзии, обманы. Скорпионы, будучи расстроенными, могут вести себя опрометчиво и даже безрассудно, а когда ими будут открыто пренебрегать, то и агрессивно. Лучше в это время заниматься повседневными делами. Нельзя рисковать, играть в азартные игры, начинать новые дела. Будьте внимательнее при финансовых расчетах.

Стрелец

«Перетягивание одеяла» в семейных отношениях, а также невозможность разрешить спорные вопросы могут стать причиной серьезных конфликтов и негативно отразиться на интересах детей. Вам необходимо также остерегаться необузданных страстей и рискованных поступков, поскольку случайные травмы или болезни могут помешать выполнению ранее намеченных планов, а в дальнейшем породить проблемы со здоровьем либо напряженность в отношениях с окружающими.

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Козерог

День символизирует недоверие, отчужденность. В субботу многие будут проявлять недоверие в семейных отношениях, при заключении сделок и во время финансовых операций. И эти подозрения окажутся оправданными. Не рекомендуется страхование, заключение брака, долгосрочных соглашений, финансовых сделок. Не поддавайтесь пораженческим настроениям, научитесь приспосабливаться к жизненным переменам.

Водолей

Серьезная и подчас болезненная перетряска партнерских отношений сейчас почти неизбежна. Возможно, что многие из вас будут недовольны своими возлюбленными или спутниками жизни. Вам нужно понять, чего именно ожидают от вас окружающие. Обрести это понимание и, исходя из него, выстраивать свою дальнейшую жизнь. Это и есть ваша главная задача на данный период.

Рыбы

В этот день высока вероятность потерь, ограблений. Болезнь этого дня имеет ложные симптомы. Не торопитесь давать согласие на предложения, наберитесь терпения и выждите пару дней — как бы обещанные «златые горы» на деле не оказались всего лишь мыльным пузырем.

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