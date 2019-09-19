Гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет успех и процветание

Астропрогноз на октябрь 2019 для каждого знака зодиака от астропсихолога Юлии Береговой поможет понять, почему многие из нас в течение месяца будут ощущать прилив сил, смогут улучшить свою работоспособность и будут расположены к новым знакомствам.

Эмоции, самореализация, межличностные отношения — вот три сферы, с которыми будут связаны основные события октября.

Об этом рассказала астропсихолог Юлия Береговая и дала прогноз на октябрь 2019 для каждого знака Зодиака, передает Liza.ua.

Овен

Держите курс на творчество и практикуйте нестандартный подход, так работа в октябре принесет больше удовольствия. Не будьте резки с коллегами — они запомнят обиду. И не держите камень за пазухой, лучше направить негативную энергию в нужное русло. Окажите помощь родителям или друзьям.

Телец

Никаких потрясений наступающий период не сулит. В карьере движение будет сугубо горизонтальным, в рамках ваших обычных полномочий. Омрачить картину могут сплетни за спиной и невысокий энергетический потенциал. Уделяйте время своему организму и его важнейшим потребностям — отдыху и сну.

Близнецы

Залог успеха в октябре — широта взглядов. Даже двигаясь по проторенной дорожке, оглядывайтесь вокруг и отмечайте детали. Возможно, потом, выламывая некую дверь, вы вовремя остановитесь и вспомните, что она легко открывается в другую сторону. Старайтесь не делать поспешных выводов о работе коллег.

Рак

Не время расслабляться и тем более пятиться назад. Рассчитывать придется только на себя. Хотите, чтобы все было сделано качественно? Вы знаете, что миссия выполнима, так что приступайте. Отношения с близкими и партнерами периодически будут накаляться, проявляйте терпение и мудрость. Уделите внимание своему здоровью.

Лев

Чрезмерно субъективная оценка людей и событий, помноженная на гордый львиный нрав, может стать причиной досадных ошибок. Справиться помогут друзья и родственники, готовые дать вам упреждающий совет и раскрыть глаза на настоящее положение вещей. Не отказывайтесь от помощи и совета профессионалов.

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Дева

Типичным представителям знака весь месяц предстоит балансировать на грани, причем как в любовных отношениях, так и в рабочих. Чуть больше высказанных сомнений или критики — и вот уже мир нарушен и войска строятся. Конечно, в итоге вы придете к выводу, что молчание — золото, и это лучшая стратегия. В конце месяца вам могут предложить новую должность.

Весы

Октябрь может оказаться месяцем, полным волнений. Непорядочное поведение деловых партнеров, нелепое стечение обстоятельств — все вероятно. Но если настроиться на лучшее, набраться терпения и проявить некоторую избирательность в общении, проблемы решатся быстро.

Скорпион

Октябрь не располагает к авантюрам. И неважно, что предложения исходят от самых надежных партнеров и друзей — падать в финансовую пропасть придется вместе. С близкими действуйте мягко: попытки силой заставить их плясать под вашу дудку грозят лишь ухудшением отношений. Предоставьте близким свободу действий, позвольте им учиться на своих ошибках. В середине месяца возможны деловые знакомства, встречи с давними подругами и приятные поездки за город.

Стрелец

В любви ждите волнений — придется пройти огонь, воду и медные трубы. Но стоит вам с партнером отбросить подозрительность и придирчивость и начать заново возводить здание слегка утраченных чувств по кирпичику, как вы сразу получите шанс на безоблачное будущее. Главное — не ждать у моря погоды, проявляйте инициативу.

Козерог

Динамичный, но двойственный период. Вы полны решимости для внедрения в жизнь новых идей. Но начинать с нуля не стоит, гораздо больший успех принесут уже существующие проекты. Вот их и модернизируйте! В близких же отношениях выражайте чувства открыто, не подавляйте их. Если хотите, чтобы партнер уделял вам больше внимания, говорите об этом открыто, без намеков. Уверены, вы сможете рассказать о своих желаниях и получите не только ожидаемый результат. Ждите приятных сюрпризов!

Водолей

Ареной основных событий станет ваш дом, который придется усердно охранять. Вдавите в пол педаль терпения, чтобы выдержать все бури-ураганы, которые пронесутся над головой. В ответ на упреки не обещайте партнеру рая земного. Вместе займитесь налаживанием быта — труд объединяет. Но не сильно увлекайтесь. Отдых тоже надо планировать.

Рыбы

Главная октябрьская задача — научиться вовремя отпускать ситуацию. Конечно, вашей первой реакцией на проблему будет сопротивление, попытка разрубить гордиев узел с наскока или опробовать длительную осаду. Однако обстоятельства окажутся сильнее, и с этим придется мириться. Поддайтесь, и вы выиграете сражение. Все просто, иногда, чтобы получить желаемое, надо перестать за него бороться.