Гороскоп на 20 сентября 2019: кого ждет провальный день

Завтра, 20 сентября, действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы, их не так много, советует астролог.

Гороскоп на 20 сентября 2019 года советует: продолжайте трудиться в привычном ритме и не слушайте, о чем шепчутся за вашей спиной.

Не бросайтесь с самого утра в омут дел и срочных поручений. Действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы, их не так много, советует астролог Павел Глоба, прогноз которого передает SlovoFraza.

Овен

Делите на два все, что говорит сегодня ваш начальник. Скорее всего, он много приятного скажет, звучать это будет весьма многообещающе, но толку не будет.

Телец

Поблагодарите всех тех, кто когда-либо помогал вам в достижении ваших профессиональных успехов, и не забудьте помочь тому, кто нуждается в вашей помощи.

Близнецы

Есть вероятность, что партнеры захотят обсудить с вами расширение общего бизнеса. Внимательно выслушайте предложенное, но соглашаться не спешите.

Рак

Вам не придется жаловаться на загруженность, день пройдет легко, вы сумеете справиться со всем даже раньше, чем закончится рабочий день.

Лев

Ваш эмоциональный подъем прекрасно сказывается на работе. Все, что вы запланировали на этот день, будет выполнено. Можете гордиться собой.

Дева

Не торопитесь обвинять коллег в некомпетентности. Каждый может ошибиться. Либо сдерживайте эмоции, либо окажите посильную помощь сослуживцу.

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Весы

20 сентября вы постоянно будете отвлекаться на посторонние раздражители, а значит, полноценно выполнять служебные обязанности не сумеете.

Скорпион

Все, что вам будет мешать выполнить работу, — элементарное нежелание что-либо делать. Берите отгул, если никак иначе не можете решить эту проблему.

Стрелец

Кое-кто среди коллег желает вас подставить. Пока не поздно, найдите этого человека и не дайте ему ни единой возможности испортить вам жизнь.

Козерог

Продолжайте трудиться в привычном ритме и не слушайте, о чем шепчутся за вашей спиной. Вы идете к своей цели верной дорогой, не сомневайтесь.

Водолей

Нынешний день стоит посвятить анализу эффективности вашей деятельности, возможно, есть смысл сменить работу на более оплачиваемую.

Рыбы

Не бросайтесь с самого утра в омут дел и срочных поручений. Действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы, их не так много.