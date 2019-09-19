День осеннего равноденствия 2019: прогноз астрологов

Один из самых важных дней осени — день равноденствия.

В равноденствие 23 сентября можно восстановить энергию и силы, что особенно полезно в 2019 году, ведь в этот раз оно выпадает на самый непростой день недели — понедельник, говорят астрологи.

Важно понимать, что равноденствие — это не просто сутки, когда Солнце стоит над горизонтом ровно столько, чтобы день и ночь были равны, передает SlovoFraza.

Именно 23 сентября наступает астрономическая осень. Погода еще далека от зимней, но от лета после 23 числа не останется ни намека: все неотступно движется к холодам и новому году.

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День осеннего равноденствия: астрологический прогноз

В день осеннего равноденствия Солнце перейдет в знак Весов. Такое положение позитивно отражается на настроении людей и на удаче в целом. Также в этот день Солнце окажется в биквинтиле с Ураном. Такой аспект благоприятно влияет на творческое развитие, что хорошо сочетается с энергией Весов и стихией Воздуха.

Этот день может стать судьбоносным для большинства из нас, но никто не знает, кому улыбнется удача. Астрологи отмечают, что некоторым людям повезет, потому что им удастся преодолеть некоторые проблемы, причем без приложения каких-то усилий. В этот день необходимо неустанно искать себя и прислушиваться к интуиции, потому что она обострится.

Астрологи советуют 23 сентября провести генеральную уборку, а также избавиться от всего лишнего, очистить дом от негатива. Не стоит нести в новый период вместе с собой старые вещи. Это время очищения, исправления, перемен и счастья.

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