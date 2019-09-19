Астрологи назвали роковых женщин по знаку Зодиака

В список роковых женщин попали Весы, Овен, Телец, Лев и Скорпион.

Есть женщины, обладающие внутренним магнетизмом, непревзойденным шаром, который сводит мужчин с ума. К таким относятся представительницы пяти знаков Зодиака.

Итак, астрологи назвали пятерку роковых женщин по знаку Зодиака, передает SlovoFraza.

5 место — Весы

Женщина-Весы производит впечатление тихой, скромной и покладистой девушки, но это всего лишь обман. Весы из тех, кто «мягко стелет, да жестко спать». Вся эта скромность, доверчивость, легкость — простая маска, под которой прячется жестокая дьяволица. Она играючи и смеясь околдует вас, заманит в капкан и заставит исполнять все капризы. Это очень коварная женщина, от которой не знаешь чего ожидать. Почему так? В ее арсенале хитрость, интуиция, слезы, лесть и манипуляции — оружие настоящей хищницы, при помощи которого она добивается своих целей.

4 место — Овен

Кипучая энергия Овна подталкивает ее к импульсивным поступкам. Ее любовь — это огонь, после которого остается одно пепелище. Если она заприметила вас, ваши шансы спастись ничтожно малы. Она прекрасно чувствует обстановку и умеет приспосабливаться: пока она играет с вами, она будет самой лучшей. Вам импонируют стервозные и истеричные особы? Она станет такой. Вы обожаете нежных и семейных? Она как раз такая. Вас вдохновляют сумасшедшие и азартные? Да, это про нее. Женщина-Овен может быть разной, и поверье, если она захочет, вы навсегда отдадите ей свое сердце.

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3 место — Телец

Женщина-Телец обладает врожденной харизмой, мудростью, мощной энергетикой, развитой интуицией и неземной красотой. В толпе мужчин такая с легкостью определяет потенциальную жертву и не медлит. Вокруг нее много поклонников и обожателей, но она выбирает лишь того, кто смог пробудить в ней страсть. Женщине-Тельцу достаточно одного взгляда, чтобы очаровать мужчину, и одного слова, чтобы он бросил мир к ее ногам.

2 место — Лев

Львица — гордая женщина, которая ищет себе достойного спутника. Она никогда не посмотрит на обычного мужчину. Рядом с ней может быть как минимум царь — красивый, самоуверенный, целеустремленный лидер. Она не играет роль: гордость, высокомерие и царские манеры у нее в крови. Неповторимая черта Львицы — богатый внутренний мир и женское начало. Эта женщина отлично знает о своих способностях и отлично ими пользуется.

1 место — Скорпион

Скорпион — женщина, которой подвластно разрушение и возрождение. Она имеет неограниченную женскую силу и колоссальную энергетику. Одним лишь взглядом она способна вызвать волнение, страх, любовь, ненависть, боль, страсть. Перед ее чарами с трудом устоит даже мужчина-Скорпион. Такая женщина с легкостью завлекает мужчин и управляет ими. Она соблазнительна и в юбке, и в спортивных штанах, так как настоящую сущность не спрячешь.