Астрологи назвали самые активные и энергичные знаки Зодиака

У каждого знака Зодиака есть свои сильные стороны и свои тайные слабости, говорят астрологи.

У некоторых знаков Зодиака, как полагают астрологи, запас сил и энергии куда больше.

Среди таких они выделили Близнецов, Стрельцов, Козерогов, Львов и Водолеев, передает SlovoFraza.

Близнецы

Открывают список Близнецы — у рожденного под этим созвездием человека энергии столько, будто ему выдали двойной запас. Близнецы полны активной созидательной энергетики, поэтому их часто считают экстравертами, хотя не все они получают силы от социума.

Стрелец

Значительным количеством энергетики обладают и типичные Стрельцы. Им требуется катализатор — нечто, что запустит их внутренний «двигатель», поможет проявиться всему энергетическому потенциалу. Это может быть хобби, необычный случай в жизни, который все перевернет с ног на голову, судьбоносное знакомство или горячо любимая работа.

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Козерог

Козероги — наиболее активные представители pнаков Зодиака стихии Земли. Упорство Козерогов — их известная черта, и они найдут в себе столько сил, сколько нужно, чтобы воплотить мечты в жизнь, доказать правоту, докопаться до истины. И в отличие от многих, энергию они берут не извне, они черпают ее из внутренних ресурсов.

Лев

Лев — знак Зодиака, отмеченный влиянием Солнца. Львы часто сильны физически, привлекательны внешне, у них много энтузиазма, притягательный имидж. А причина в высоком запасе витальных, жизненных сил. Именно Львы могут отплясывать в клубе чуть не до утра, после отработать целый день, провести пару блестящих встреч, а затем обсудить их с друзьями по дороге в фитнес-клуб.

Водолей

Водолеи — активные исследователи жизни, которые любят движение в любом его виде. Они часто увлечены спортом, созидательным хобби или благотворительностью. Это те люди, которые щедро делятся своей энергией, не теряя ее, а лишь приобретая — к ним тянутся полезные знакомства и связи, окружающие тоже стремятся быть с Водолеями на одной волне, выгодные предложения словно сами собой идут в руки.

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