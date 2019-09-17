Гороскоп на 18 сентября 2019: какие знаки Зодиака ждет головокружительный успех

18 сентября – хорошее время для работы и бизнеса, говорит астролог.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на завтра, 18 сентября, для всех знаков Зодиака. Он советует не бояться начинать новые проекты, заключать важные соглашения и проявлять свои лучшие качества.

Однако в этот день старайтесь избегать любых разногласий, передает SlovoFraza.

Овен

День символизирует ограничения, аскетизм. Водные процедуры помогут снять напряжение и позволят расслабиться. Рекомендуется провести различные оздоровительные процедуры, уделить побольше внимания себе. Отложите решение всех важных вопросов и посвятите время отдыху.

Телец

Противоречивый, двойственный день. С одной стороны, Тельцы могут быть переполнены энергией и гореть желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои идеи. С другой же стороны, они будут чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. На службе сложится авральная ситуация. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу, действуйте в одном направлении.

Близнецы

Двойственный день. Звезды будут переменчивы к Близнецам. Многие из них могут испытывать как взлеты, так и падения. Вас будет легко вовлечь в чьи-то планы, которые на поверку окажутся надувательством. Основные причины неудач — ваши самоуверенность, мнительность и фанатизм.

Рак

Этот день благоприятен для общения с целью расширения горизонта интересов, а также просто дружеских встреч. Оригинальные предложения, выдвинутые партнерами, послужат основой для планирования вашего будущего жизненного роста. Избегайте конфликтов с братьями и сестрами по поводу семейной недвижимости.

Лев

Семейная жизнь может доставить Львам хлопот. Близкие особенно будут нуждаться в притоке вашей энергии. Вкладывайте в хлопоты душу и сердце, и ваша мощная энергетика прорастет в близких, даст им силы жить. И не ждите слов благодарности, просто живите для близких.

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Дева

Не исключено, что Девы будут вращаться в изысканном обществе, знакомиться с интересными и влиятельными людьми, а вечером отдыхать в обществе тайного поклонника. На это уйдут немалые деньги. Отличная пора для отдыха, но знайте во всем меру, иначе ваши средства надолго оскудеют.

Весы

Противостояние планет сулит немало хлопот. Вас ждет много суеты, мелких, но неотложных забот, а также не слишком содержательных разговоров с родственниками, приятелями, соседями. Отношения с некоторыми из них окажутся неровными, возникнут споры по давно согласованным вопросам. Отмените все встречи, так как возможен визит гостей, который нарушит все ваши планы.

Скорпион

Коммуникабельность и общительность Скорпионов остаются очень высокими. Однако поступающая информация может иметь весьма двойственный характер, а ошибки, лишние хлопоты и ненужные встречи могут привести к разочарованиям, а то и к серьезным материальным потерям. В этот период следует соблюдать осторожность при встречах и общении.

Стрелец

Несмотря на кажущуюся строгость, в вашу душу может заглянуть глубокое чувство. Оно сумеет перевернуть ваш внутренний мир настолько, что вы будете способны забыть о делах и материальном благополучии своей семьи. Помните о том, что придет время ответственности и вам не избежать бессонных ночей, слез и душевных ран.

Козерог

Выбор эффективного партнерства может стать вашей главной задачей. Кроме заключения договоров, вероятны также тайные переговоры, которые затем позволят вам получить дополнительные инвестиции по закрытым каналам. В конце дня избегайте финансовых махинаций — это западня.

Водолей

Благодаря романтическому настрою вы будете способны идеализировать предмет ваших чувств. Затем возьмет верх привычная прагматичность, и вам вряд ли удастся скрыть раздражение. Постарайтесь найти дипломатическое решение конфликтных ситуаций.

Рыбы

Множество мелких и неотложных дел помешают вaм сделать правильный выбор. Учитывая трудности с выбором, вы сможете решить свои задачи лишь вместе с партнерами, которые вас понимают. Не привлекайте к делу своих близких друзей, так как финансовые отношения не совместимы с дружескими.