Гороскоп на октябрь: астролог назвал два знака Зодиака, которым катастрофически не повезет

Для каких знаков Зодиака второй месяц осенью обозначится потерями и жизненными невзгодами, читайте в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп на октябрь 2019 подскажет, для каких знаков Зодиака второй месяц осени станет сложнейшим периодом в их жизни. Как пережить кризисное время и выйти из него без потерь, советует известный астролог Павел Глоба.

Эксперт рассказал, что октябрь станет неблагоприятным месяцем для двух представителей зодиакальных созвездий, передает Styler.

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Тельцы

Для представителей этого знака октябрь принесет глобальные проблемы, но в первую очередь, они коснутся семейных отношений. Павел Глоба настоятельно рекомендует набраться терпения и не реагировать агрессивными выпадами на действия второй половинки. В средине осени Тельцам нужно будет понять, чего вы хотите от жизни и обсудить ваши желания со своими близкими.

Девы

В средине осени для Дев очень высок риск потери своего партнера. Астролог прогнозирует Девам очень серьезные проблемы в личной жизни и советует им учиться уступать, чтобы не разрушить свою жизнь. В противном случае Дев ждут упадок сил и депрессия, порой чувство безысходности будет настолько сильным, что может "накрыть вас с головой".

Ранее астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет на этой неделе, 16-22 сентября.