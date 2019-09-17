Астролог назвал три знака Зодиака, которым повезет на этой неделе

Среди счастливчиков этой недели, как утверждает астролог, - Телец, Стрелец и Козерог.

По мнению астролога Павла Глобы, эта неделя с 16 по 22 сентября будет непростой, но некоторые знаки Зодиака все равно будут на волне успеха.

Об этом говорится в его прогнозе на неделю, передает SlovoFraza.

Телец

У Тельцов отлично смогут решаться задачи, требующие выдумки, креатива. Также повезет Тельцам, которым необходимо проявлять свои лидерские качества. В амурной сфере наступает поистине судьбоносный период, в который Тельцам удастся завести новые отношения, либо укрепить уже существующие. Люди этого знака будут неотразимы, особенно если позволят себе быть более открытыми и искренними.

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Стрелец

Это будет идеальное время для работы, бизнеса, поиска новых источников дохода, творческой деятельности. Также Павел Глоба рекомендует Стрельцам больше внимания уделять делам, которые настало время заканчивать. Не нужно отодвигать их на потом, потому что сейчас самое продуктивное время сентября.

Козерог

Эта неделя хороша для смены обстановки, совместных дел и командировок. Чтобы приблизить успех, нужно просто поверить в него. Проблемы любовного характера исчезнут, появятся новые возможности. Астролог советует больше знакомиться с людьми, доверять им и не бояться быть искренними. Иногда это действительно бывает полезным — особенно сейчас.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака на этой неделе, 16-22 сентября, ждут неприятности.