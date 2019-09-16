Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которым не повезет

Среди неудачников недели астролог назвал Овна, Весы и Рыбы.

Астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака на этой неделе, 16-22 сентября, ждут неприятности.

Гороскоп на неделю сулит неудачу в разных сферах трем знакам Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Велик шанс разочароваться в людях, поэтому либо придется все делать самостоятельно, либо придется выбирать круг общения. Особенно актуально это в опасный понедельник, когда звезды будут негативно настроены. В пятницы и субботу у Овнов наступит время борьбы с трудностями. Астролог рекомендует представителям данного знака чаще идти на компромиссы. Это касается не только самого начала недели, но и ее конца.

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Весы

Понедельник станет самым неблагоприятным днем недели, потому что звезды и планеты будут крайне негативными и деструктивными. Их взаимодействие лишится гармонии, что негативно отразится на людях этого знака Зодиака, на их удаче и желании работать. Астролог советует избавиться от зависти, обид и злости в своем сердце. Не стоит принимать решения на горячую голову, воспринимать любые слова и действия людей в штыки.

Рыбы

В семье у этих людей могут начаться ссоры и недопонимание, так что придется набраться терпения и начать смотреть на все через призму объективности. Не нужно тянуть одеяло на себя — близкие оценят стремление Рыб помочь жертвовать своим временем и силами ради других.

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