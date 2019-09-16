Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, что звезды сулят каждому знаку Зодиака

Некоторым знакам повезет в личной жизни, а некоторые ждет успех на работе.

Появился гороскоп на неделю, 16-22 сентября, для всех знаков Зодиака.

Скорпионам повезет в личной жизни, а Ракам — на работе, говорится в астропрогнозе "Фактов".

ОВЕН. Направьте свои усилия на то, чтобы завести нужные деловые контакты и получить доступ к источнику достоверной информации — от этого в значительной степени зависит ваше финансовое положение. Не очень-то доверяйте случайным знакомствам.

ТЕЛЕЦ. Благодаря спокойствию, терпению и такту сумеете добиться желаемого без особых усилий. Предстоящий период благоприятен для тех, кто готов пожертвовать личными интересами ради великой цели. Внимательно рассматривайте поступающие предложения.

БЛИЗНЕЦЫ. Вера в себя — первейшее условие дальнейшего продвижения вперед. Новые знакомства, интересные встречи гарантированы вам, так что настройтесь на общение и готовность пойти на компромисс. Ни в чем себе не отказывайте во время отдыха.

РАК. В важных вопросах полагайтесь исключительно на собственную интуицию, игнорируя советы окружающих. Проявив целеустремленность и решительность, добьетесь желаемого. Ваши способности, профессионализм будут по достоинству оценены.

ЛЕВ. Четкий план действий на ближайшее будущее поможет сориентироваться в непростой обстановке и избежать всяческих ошибок и недоразумений. По мере возможности стоит оградить себя от встреч и контактов, которые не обещают никакой выгоды.

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ДЕВА. Не ждите похвалы за свою работу — ее не будет. Однако это не значит, что можно расслабиться и бросить дело, которому вы преданы всей душой. Вскоре ситуация стабилизируется, и вы обязательно получите достойное вознаграждение за свой труд.

ВЕСЫ. Риск — благородное дело, в чем сумеете убедиться в ближайшее время. Четко осознав, что мешает вашему развитию, сумеете искоренить отрицательные черты характера и понять, как следует вести себя. В лучшую сторону изменятся отношения с окружающими.

СКОРПИОН. Приятные перемены в личной жизни не могут не радовать, так что настройтесь на все самое лучшее. Имеете все шансы для того, чтобы стать лидером на службе. К препятствиям, которые, естественно, будут возникать на пути, следует относиться философски.

СТРЕЛЕЦ. Резкая смена деятельности весьма вероятна, но это не станет для вас неприятным сюрпризом. Вместо напряжения придет легкость, и у вас словно откроется второе дыхание. Сумеете произвести впечатление на тех, кто давно вызывает у вас симпатию.

КОЗЕРОГ. Приятные встречи будут способствовать повышению вашей самооценки. Займитесь освоением какого-то нового дела. Это позволит расширить ваш кругозор. Проявите открытость в разговоре с малознакомыми людьми, но не торопитесь принимать их слова за чистую монету.

ВОДОЛЕЙ. Получив заманчивое предложение, подумайте, нужно ли вам ввязываться в подобные предприятия. Вообще, все ваши решения должны быть не только осознанны, но и просчитаны до мелочей. На службе сумеете сгладить любую конфликтную ситуацию.

РЫБЫ. Ваши душевные и материальные затраты не должны быть потрачены зря, поэтому рассчитывайте свои силы и возможности. Не торопитесь высказывать свою точку зрения, особенно, если хотите сделать это в слишком резкой форме.