Гороскоп на неделю 16-22 сентября: астролог рассказал, кому звезды сулят неприятности

Гороскоп предупредил о трудностях в конце следующей недели.

Гороскоп на неделю, 16-22 сентября, предупреждает, что нужно готовиться к столкновению со слухами, неприятными новостями и ложной информацией.

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В рабочие дни у активных людей будет высокая производительность труда, они могут получить поддержку со стороны организации или коллектива, говорит астролог из России Василиса Володина, пишет "Главред".

Эксперт отметила, что неактивные люди увидят, какую силу имеет человек, вооруженный энтузиазмом и инициативой, и вполне могут стать активными.

Гороскоп предупреждает, что в конце недели может появиться ощущение подбирающейся депрессии, возможно возникновение трудностей в общении с окружающими. Володина добавила, что также возможны затруднения, опоздания и задержки.