Гороскоп на 16 сентября 2019: кому астрологи обещают очень успешный день

Понедельник располагает к общительности и легкости. День хорош для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.

16 сентября звезды гороскопа обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. День располагает к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями. Завтра вам как никогда легко управлять эмоциями - как своими, так и чужими.

Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее, пишет 1001goroskop.

Овен

Ситуация потребует от Овна взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это ему не свойственно, 16 сентября он почувствует в себе потребность принимать решения и нести за них ответственность. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Овну пальму первенства. Для Овна же это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самому, что он способен на многое.

Телец

16 сентября окружающие могут пытаться манипулировать Тельцом! Кто-то попытается воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Тельца в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Телец впоследствии пожалеет - это может ударить по его репутации. Поэтому завтра ему следует твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые его используют.

Близнецы

Близнецам 16 сентября будут трудно даваться любые дела, где от них требуется способность логически мыслить. Зато Близнецы будут легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, онибудут остро чувствовать фальшь, благодаря чему Близнецов завтра можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

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Рак

Звезды гороскопа советуют Раку выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему найти нетрудно. Даже если Рак обычно относится скептически к подобной литературы, 16 сентября ему стоит ее изучить или смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Рак достигнет успеха.

Лев

Завтра Лев способен оказаться центром притяжения любого коллектива! Для того чтобы добиться нужного результата, Льву достаточно использовать свою харизму - отказать ему не сможет никто. Впрочем, завтрашняя популярность может обернуться для Льва и обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда его будут буквально разрывать на части!

Дева

Дева будет чувствовать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. 16 сентября Дева способна направлять действия окружающих в нужное ей русло. Для этого она может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Дева завтра все равно возьмет свое, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

Весы

16 сентября - редкий день, когда в споре Весов с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно. Завтра ничто не сможет дать Весам такой заряд бодрости, свежих идей и желание действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками Весы могут смело браться за решение любой задачи - выработанная в этот день стратегия окажется очень успешной!

Скорпион

Скорпиону 16 сентября потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима его помощь, поддержка или совет. Потратив на это свое время, Скорпион не пожалеет, наоборот, завтра ему по душе почувствовать себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?

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Стрелец

Трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Впрочем, завтра это может получиться само собой - ситуация сложится так, что Стрелец окажется перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно «припрячь» к ним еще кого-то.

Козерог

16 сентября ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у Козерога чувство, что он и люди, которые его окружают - одна большая семья! Такой благодушное настроение неизбежно отразится на поведении Козерога: он будет более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться его обаянию окружающим будет почти невозможно: завтра Козерог способен даже своих ярых противников превратить в лучших друзей!

Водолей

Завтра внезапная общительность Водолея способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или завязать многообещающее знакомство. Водолею 16 сентября не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поговорить приветствуется далеко не всегда, однако завтра - приятное исключение из этого скучного правила.

Рыбы

Завтра в течение дня у Рыб могут произойти интересные встречи и знакомства, которые повлияют на их дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - положительным или не очень - зависит уже от них самих. Поэтому звезды гороскопа советуют им на всякий случай обрушивать на собеседников весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Рыб завтра будет в избытке.