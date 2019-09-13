Ленивые и неверные: астролог рассказал, какие знаки Зодиака работодатели не хотят брать на работу

Астролог дал также рекомендации тем, кто ищет хорошего шефа.

Некоторые из украинских работодателей в отборе сотрудников не всегда руководствуются рациональными методами, иногда они просят помощи у астрологов.

Об этом рассказал астролог Влад Росс, передает Главред.

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По его словам, он сам неоднократно консультировал предпринимателей по этому поводу. По персональному гороскопу можно сделать выводы, можно ли брать кандидата на должность, каким работником он будет, какие у него человеческие качества и цели.

Наиболее неохотно трудоустраивают Водолеев и Рыб. Водолеи, в частности, является свободолюбивыми, «свободными художниками». Их не устраивает жесткий график работы. Поэтому среди рожденных под этим знаком очень много айтишников и программистов.

Рыбы, объясняет астролог, являются непринципиальными, ленивыми, всегда могут подвести и предать.

В то же время предпочтение отдают Девам – ответственным и трудолюбивым.

В свою очередь работникам лучше избегать руководителей, знак Зодиака которых совпадает с Марсом, Сатурном или Черным Месяцем.

Как сообщал УНИАН, астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, для которых нынешняя осень оставит весомый след в жизни.