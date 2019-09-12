Астролог назвал три самых богатых знака Зодиака

Среди счастливчиков, которые "притягивают" деньги, - Овен, Козерог и Скорпион.

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, к которым деньги "идут" сами.

Именно представители этих знаков, по словам Глобы, с деньгами на "ты" и знают, как привлечь денежное благополучие в свою жизнь, сообщает Диалог.UA.

Овен

Представители этого зодиакального созвездия - настоящие везунчики в финансовых делах. Бесспорно, они упорны и трудолюбивы, но везение - их главная черта. Плюс к тому они любят рисковать, что при их везении и риском-то не назовешь. Овны вкладывают средства в проекты, от которых другие бегут, как черт от ладана, а потом кусают локти, глядя на то, как Овны пожинают плоды.

Козерог

Козероги умеют не только приумножать, но и беречь уже полученное. Пока другие тратят, они копеечку откладывают и откладывают. При этом назвать Козерогов скупердяями тоже сложно. Они заботятся о своих близких, но внимательны к тратам, поэтому все покупки Козерогов имеют смысл. Ничего лишнего не тратится, потому те, у кого деньги уходят, словно песок сквозь пальцы, постоянно удивляются Козерогам.

Скорпион

Многие называют Скорпионов твердолобыми. Они ставят себе цель разбогатеть и все свои силы пускают на реализацию задуманного, и часто добиваются колоссальных успехов. Отрицательным моментом такого успеха можно назвать то, что в погоне за богатством Скорпионы нередко используют принцип "победа любой ценой". Это когда на пути к благополучию они идут буквально по головам, да, и о своих близких зачастую тоже забывают.

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