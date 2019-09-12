Астролог рассказал, каким знакам Зодиака невероятно повезет в 2020 году

Успех на представителей трех знаков Зодиака ждет на работе и в личной жизни.

2020 год станет судьбоносным для трех знаков Зодиака. Успех касается денег, любви и карьеры.

Об этом говорится в гороскопе известного астролога Павла Глобы.

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Гороскоп 2020 подскажет, каким знакам Зодиака невероятно повезет в следующем году и что нужно сделать для успеха.

Овен

В новом 2020 году успех Овнов будет зависеть от мотивации и готовности находить новые знакомства. Кроме того, представителей этого знака ждет прилив жизненных сил и мотивации.

Лев

На Львов в 2020 году ждут новые путешествия, важные изменения в личной жизни. На работе возможно повышение зарплаты. 2020 год – благоприятен для открытия собственного дела.

Козерог

Для Козерогов наконец наступит год, которого они ждали всю жизнь. Уже в начале года представители знака смогут выгодно приобрести желанный дом или квартиру. На личном фронте у Козерогов тоже все будет замечательно.