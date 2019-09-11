Два знака Зодиака ждет настоящая любовь - прогноз астрологов
19:29, 11 сентября 2019Астрология
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Для некоторых знаков Зодиака следующий год будет годом настоящей любви, прогнозируют астрологи.
Появился любовный гороскоп на 2020 год / фото pixabay.com
По прогнозам астрологов, одиноких Близнецов и Весы ждут настоящие перемены в личной жизни в 2020 году.
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Близнецы, как правило, не верят в то, что умеют любить всем сердцем, и что их могут полюбить так же, передает Joinfo.ua.
Но 2020 год развеет все сомнения Близнецов, и на их пути встретится человек, который готов принять их со всем негативом: легкомыслием и перепадами настроения.
Весы в следующем наконец осознают, что хотят настоящих, серьезных отношений, которые пора бы уже оформлять официально. Они отправятся на поиски и найдут того, кто разделит с ними свою судьбу.
Ранее известный астролог Павел Глоба выделил три знака Зодиака, которых ждут серьезные перемены на любовном фронте.
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