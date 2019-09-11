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Трем знакам Зодиака сказочно повезет в 2020 году - прогноз астрологов

05:54, 11 сентября 2019
Астрология
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В 2020 году повезет нескольким знакам Зодиака / mynet.com

Им очень повезет, их жизнь круто изменится в лучшую сторону, передает Joinfo.ua.

Овен

Неизвестно откуда, но вы получите заряд жизненных сил и мотивации. Вас ожидает настоящий большой успех, особенно тех, кто часто выходит из дома. Овнам рекомендуется находиться в центре общественного внимания, чтобы не упустить шанс улучшить то, что вы уже имеете. Финансовые вопросы будут решаться легко и быстро, а главное - цифры доходов ежемесячно расти.

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Лев

У вас будет возможность уехать за границу, где сможете начать жизнь с чистого листа, причем очень эффективно и продуктивно. Новые горизонты откроют в вас новый потенциал, о котором ранее вы может даже и не догадывались. Вас ждет повышение в должности, взлет по карьерной лестнице, повышение заработной платы или, что еще лучше, собственное прибыльное дело.

В личной жизни вас ждет настоящий переворот. Будучи мужчиной, вы наконец определитесь с выбором и сделаете предложение своей половинкой, а если вы женщина, вероятнее всего, вас позовут замуж. В случае, если вы одиноки, не расстраивайтесь, так как вторая половина полугодия уже подготовила вам сюрприз в виде новой, искренней любви.

Козерог

У Козерогов наконец наступает тот период жизни, к которому они стремятся на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Уже в начале года вас ждут приятные новости, касающиеся недвижимости. Звезды настолько к вам расположены, что готовы "подарить" великолепную возможность приобрести дом, о котором вы мечтали. На личном фронте у вас все будет в порядке. Поддержка со стороны близких, в том числе и любимого человека, вам обеспечена.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.

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Теги: #астролог#Гороскоп