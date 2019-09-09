Гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака ждут неприятности, а какие поймают волну удачи

Появился гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года.

Начинается новая неделя, которая может принести как проблемы, так и победы на всех фронтах.

Астрологи рассказали о том, как представителям всех знаков Зодиака остаться на волне удачи 9-15 сентября, передает SlovoFraza.

Овен

У Овнов может пропасть желание двигаться к целям. Эти люди станут чуть более чувствительными, немного нервозными. Особенно это касается субботы, когда планеты и звезды будут очень активными и непредсказуемыми. В таких условиях полезно пользоваться не логикой, а интуицией, которая, к сожалению, может ослабнуть. Не стоит забывать про отдых в эти семь дней. Некоторые неприятные события могут выбить из колеи, но это не значит, что наступила черная полоса.

Телец

У Тельцов появится возможность повысить свои доходы, преуспеть в делах на работе и в бизнесе. Повышение удачи произойдет в пятницу и субботу. В последний день недели лучше не спешить домой, а заняться важными делами, которые нельзя откладывать. В субботу астрологи рекомендуют заняться покупками, планированием дел на будущее.

Близнецы

Эта неделя подарит Близнецам много удачи. С 9 по 13 число планеты будут очень созидательными и позитивными. Это позволит Близнецам как следует поработать, сменить обстановку, найти себе новые развлечения. На выходных энергетика светил станет более размеренной, поэтому лучше отдыхать привычным способом, не меняя устоявшихся традиций.

Рак

Наибольшая опасность для Раков будет исходить от людей, которые настроены негативно. Звезды и планеты могут заставить недоброжелателей и врагов активизироваться. Самый лучший способ выиграть войну — избежать ее начала. На все провокации нужно отвечать спокойствием. Ситуация стабилизируется к пятнице.

Лев

В финансовом плане неделя будет весьма продуктивной и удачной. Оптимизм и позитивное настроение помогут побороть любой негатив, который может лишить Львов удачи. Пришло время меняться изнутри. Нужно помнить о том, что не бывает людей, которые всегда правы и всегда могут угодить всем вокруг.

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Дева

9 и 13 сентября станут для Дев самыми позитивными днями. В это время возможны большие и приятные изменения в деловой сфере, повышение удачи, обретение мотивации и энтузиазма. В воскресенье представители этого pнака могут ощутить апатию. Неделя очень хороша для финансовых операций.

Весы

Очень часто мы перетягиваем на себя чужие проблемы. На этой неделе Весы могут начать больше думать о неурядицах своих близких и друзей, нежели о своих проблемах. Это плохо отразится на удаче, поэтому лучше почаще думать о себе, ведь в умеренном эгоизме нет ничего плохого. Звезды повысят чувствительность Весов, особенно 13 числа, в пятницу.

Скорпион

Эта неделя станет не самой простой для Скорпионов. Астрологи советуют сохранять осторожность во всём, чтобы не приходилось потом исправлять ошибки, которые можно допустить на этой неделе. Сторониться рисков и лишних трат — вот основной совет всем Скорпионам без исключения.

Стрелец

Звезды и планеты сейчас в хорошем положении, особенно для финансовых дел и работы. Можно следить за знаками Вселенной, которые предупреждают о скорой прибыли, ведь прибыль более чем возможна в этот период. Чтобы добиться финансового триумфа, Стрельцам придется больше работать и не отступать назад ни при каких условиях. Примерно такой же план на неделю должен быть и в любовной сфере.

Козерог

Козерогов на этой неделе будет сопровождать удача. Самый благоприятный день — понедельник. В первый день недели может произойти много интересного. Многие события станут основой новых побед и позитивных изменений во всех сферах жизни. Наибольшую опасность для Козерогов могут представлять самовлюбленные люди.

Водолей

У Водолеев могут происходить резкие перепады настроения в грядущий период. Особенно сильно это может проявляться в субботу, когда активность планет будет повышенной. Это приведет к внутренней дисгармонии на выходных. Из-за этого Водолеям будет сложнее заводить знакомства, общаться, поэтому отдыхать лучше в одиночестве или вместе с проверенными людьми: родственниками, близкими друзьями.

Рыбы

Все дела на этой неделе потребуют размеренности и осторожности. Спешка и риски ни к чему хорошему не приведут. На буднях планеты и звезды с высокой вероятностью раскроют негативные черты характера Рыб. Из-за этого воспринимать критику им станет намного сложнее. Астрологи советуют Рыбам чаще обращать внимание на мелочи, избегать халатности и неосмотрительности. К любым делам стоит подходить основательно, с предельной осторожностью.