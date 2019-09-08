Гороскоп на 9 сентября: астрологи назвали счастливчиков и неудачников дня

Звезды советуют обращать внимание на слова и поступки окружающих, ведь в этот день они будут склонны идти к своей цели, используя различные хитроумные комбинации.

9 сентября гороскоп не будет склонять к поиску легких путей, наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны идти к своей цели не напролом, а используя всевозможные хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы. Вот почему звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.

Если такого «второго дна» нет – хорошо, однако, вероятнее всего, это означает лишь то, что вы его просто пока не заметили, пишет 1001goroskop.

Овен

В течение дня Овна может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Возможно, его вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Этот разговор может иметь для Овна далеко идущие последствия, и ему надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Овну удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!

Телец

Мнение Тельца 9 сентября будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к нему: «Что вы думаете по этому поводу?». Телец в этот день отлично справится с ролью эксперта и консультанта. А звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Тельца охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, его авторитет.

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Близнецы

Для Близнецов настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Их аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Поэтому, все, что 9 сентября Близнецам нужно для рывка вперед, у них уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

Рак

Дела, за которые Рак возьмется 9 сентября, обязательно получат продолжение. Вот почему звезды гороскопа советуют в этот день Раку внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ним какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Рак просчитал последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

Лев

Льву следует заранее приготовиться к тому, что он может быть раскритикован со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно не было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Возможно, ему действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит завтра положение Льва, как здоровое отношение к критике.

Дева

Дева будет полна ценных идей и мудрых мыслей, которыми она совсем не прочь поделиться с окружающими. Чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа 9 сентября советуют Деве направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке – это будет полезно для обеих сторон.

Весы

Перед Весами будет стоять непростая задача: им придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. Если Весы не отгородятся от окружающих кучей собственных дел, им просто не дадут спокойно присесть! Поэтому в стопроцентной загруженности Весов 9 сентября ни у кого не должно возникнуть сомнений. А это уже реальная загруженность или нет – не так уж и важно.

Скорпион

Скорпион может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат. Скорпиону будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие 9 сентября будут действовать так, как это нужно Скорпиону. Для их же блага, конечно.

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Стрелец

В любых делах Стрелец будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто рядом с ним. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца, что как бы он не был уверен в своей правоте, настаивать на этом не стоит. 9 сентября ему надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, – иначе неизбежны обиды и конфликты.

Козерог

Звезды гороскопа советуют Козерогу быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий. Окружающие оценят, если Козерог будет считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Козерогу быстрее достичь результата. 9 сентября, идя на компромиссы, Козерог достигнет большего, чем если бы действовал напролом.

Водолей

Водолея ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Водолея 9 сентября не зависит ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, поэтому звезды гороскопа советуют Водолею расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Завтрашняя передышка придаст Водолею сил и энергии на весь следующий день.

Рыбы

Рыбы имеют шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, они завоюют новые позиции, завершат важный этап работ, завяжут полезное знакомство или просто окажутся в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря завтрашним успехам, Рыбы продвинутся на шаг вперед, и со временем это наилучшим образом отразится на их жизни.