Любовный гороскоп: астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждут перемены в сентябре

На любовном фронте в сентябре штормит — активные планеты сгруппировались в Деве, не самом эмоциональном и романтичном знаке, поэтому сила шторма может колебаться от невинной критики до серьезного выяснения отношений.

Звездная ситуация будет буквально провоцировать требовательное любопытство, и если дать этому чувству волю, склок и взаимных претензий не избежать.

Что ждёт каждый знак Зодиака в любви в сентябре, рассказали астрологи SlovoFraza.

Овен

Пока Марс остается в знаке Дева, Овнам стоит вкладывать энергию в те дела, которые приведут к желаемой цели. Будет проще обычного добиться успеха в любви: везение на стороне Овнов, а их обаяние — на пике. Месяц отлично подходит для совместных путешествий, свиданий и душевного общения. Правда, есть одна пикантная деталь: можно уйти в любовь с головой и забыть обо всем на свете — о делах, карьере, обязанностях. Поэтому астрологи рекомендуют Овнам позаботиться прежде всего о себе. Даже если обычно рядом с близким человеком они — образец спокойствия и доброты, стоит немного изменить своим привычкам. Порой в любви нужно побыть эгоистом, чтобы ежедневные жертвы партнер не воспринимал как должное.

Телец

Шутки в сторону: на первый план выходит Нептун. Планета иллюзий напустит тумана в мысли Тельцов. Может появиться неконтролируемое желание немного подпортить нервы партнеру. Но делать этого не стоит: даже идеально выверенные схемы мести могут обернуться против. Чтобы не предпринять шаги, о которых придется пожалеть, Тельцам важно держать себя в руках, а лучше — простить близкого человека. Желание проучить в сентябре не приведет ни к чему хорошему. Астрологи советуют вообще сместить фокус внимания на другие сферы. Начиная с этого месяца и далее, путь к успеху будет свободным от препятствий.

Близнецы

Меркурий в амбициозной Деве сулит удачу в финансовых делах, но пока Близнецы будут зарабатывать деньги или получать новый опыт, где-то начнет грустить, как минимум, одно одинокое сердце. По прогнозу астрологов в этом месяце шансы Близнецов устроить свою личную жизнь умножаются на двадцать. Так как при поддержке Меркурия интуиция будет на высоте, астрологи предлагают с 14 по 30 сентября присмотреться к миру и прислушаться к себе. Внимательные Близнецы обязательно заметят знаки и подсказки, которые приведут к счастью.

Рак

Прекрасный месяц для влюбленных и целеустремленных Раков: в отношениях их поджидают самые благоприятные обстоятельства из возможных. Планета любви и гармонии Венера пробудет в Весах с 14 по 30 сентября, поэтому астрологи советуют: используйте свои шансы, которых будет немало. Месяц также благоприятен для заботы о своей семье, выстраивания нормальных отношений, которые могли испортиться за время пребывания Венеры в других знаках.

Лев

В сентябре звезды способны сообщать Львам противоречивые мысли, желания и чувства. За эти недели их сердце будет то ломиться от любви, то худеть до придела. Точно такая же история и с настроением. Львы и сами не будут понимать, что с ними происходит, а уж их вторым половинкам остается только посочувствовать. Всему виной — ретроградный Нептун, изобилующий комбинациями. Планета пророчит влюбленность — обоюдную, страстную и очень красивую, как в кино. Причем влюбиться Львы могут в совершенно неожиданного человека. Например, в партнера, с которым уже живут 10 лет, или в друга детства.

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Дева

Новая жизнь начинается для старательных Дев. Все планеты в сентябре соберутся в этом созвездии, чтобы открыть новые перспективы. Наконец-то Девы смогут сполна реализовать свои планы по наведению порядка везде и всюду. В своем доме, в деньгах, в рабочем графике, в своей голове и, конечно же, в собственных отношениях. От всех этих занятий они буквально расцветут и обрадуются: черная полоса закончилась, и можно окунуться в любимые и приятные дела. Однако приготовиться стоит и к неожиданностям: в один из дней на пороге Дев может оказаться бывший или бывшая. Чтобы этого не произошло, астрологи предлагают разрубить энергетическую привязку, оставив прошлое в прошлом.

Весы

Тема любви незаметно войдет в жизнь Весов. Несмотря на то что с 14 по 30 сентября Венера в Весах будет изобиловать позитивными соединениями, в жизни представителей этого Знака сохранятся прежние тенденции: семейные дела по-прежнему будут занимать важное место в жизни. А Весам, которые мечтают найти вторую половинку, светит долгожданная удача: есть все возможности для того, чтобы завязать новое знакомство. Осторожнее лишь с переписками: ненавязчивый флирт может быстро перерасти в пылающий огонь любви. Во вторую и третью декады месяца искры будут лететь от всего, что Весы пишут, поэтому им стоит подумать, как воспользоваться этим во благо.

Скорпион

В сентябре в отношениях Скорпионов все может измениться в лучшую сторону. Возможно, им признаются в любви, или самые сложные проблемы с партнером растворятся сами собой. Под влиянием ретро-Нептуна в Рыбах может раскрыться тайна или какие-то новые обстоятельства, которые вызовут противоречивые эмоции. Астрологи подсказывают: не стоит расстраиваться по этому поводу, наоборот, порадуйтесь переменам, о которых потом можно будет вспомнить с улыбкой.

Стрелец

Юпитер, вернувшийся к прямому движению, подсказывает: наступающий месяц Стрельцы проведут на подъеме сил, энергии и вдохновения. Они разовьют такую активность, что от них можно будет подзарядить маленькую электростанцию. Поэтому самое главное правило на сентябрь — обязательно давать энергии выход, иначе из положительной она начнет трансформироваться в негативную. Астрологи советуют больше гулять, ходить пешком, танцевать, заниматься спортом, и все это желательно делать вместе с партнером. Совместный досуг способен сблизить двух влюбленных или подарить одиноким Стрельцам достойного партнера.

Козерог

Ретроградные планеты-покровители понемногу начинают ослаблять свое влияние, а к концу месяца Сатурн и вовсе покинет ретро-фазу. Козероги обязательно почувствуют легкость. Остается только придумать, как реализовать свои планы и исполнить желания, которые наверняка давно созрели. С 18 по 30 сентября астрологи советуют воплощать свои мечты в жизнь. Удача не сможет обойти ни влюбленных, ни одиноких Козерогов. Но для начала звезды призывают их к тому, чтобы разобраться в своих любовных отношениях и понять, куда они ведут.

Водолей

Самые радушные и беззаботные люди Зодиака проведут сентябрь на волне энтузиазма, что обещает разнообразить личную жизнь. Сатурн покинет ретро-фазу, Венера войдет в Весы, а Юпитер одарит удачей. Наступающий месяц принесет немало приятных минут, однако первая декада сентября будет сопряжена с трудностями. С 1 по 14 сентября не стоит доверять незнакомцам. Кроме того, те Водолеи, которые почувствуют, что вместе со своим любимым человеком они оказались на перепутье, должны включить благоразумие. Астрологи советуют честно обо всем поговорить, найти совместное решение и понять, куда двигаться дальше. Предельная откровенность с партнером поможет найти выход из сложившийся ситуации.

Рыбы

Этот месяц пройдет для Рыб в радужных тонах: Венера в Весах принесет повышенное настроение и много энергии. Главное — не торопиться никому доверять: сейчас лучше поплавать на глубине и разобраться со своими желаниями. Как только приоритеты будут расставлены, можно заняться сферой любви. Не имеет значения, сколько дней, месяцев или лет отношениям: с 14 по 30 сентября Рыбы имеют все шансы возвратиться к первым свиданиям и пережить счастливые, яркие моменты влюбленности. Для этого нужно просто пробудить чувства, вернув в отношения страсть и химию.