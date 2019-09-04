Гороскоп на 5 сентября 2019: кому звезды сулят успех, а каким знакам Зодиака не повезет

Астрологи дали подробный гороскоп на 5 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

5 сентября в гороскопе главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.

Также в этот день вы можете быть подвержены медлительности, граничащей с апатией и ленью, говорится в прогнозе астрологов на 1001goroskop.

Овен

Завтра Овен рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Овну завтра придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы.

Телец

5 сентября звезды гороскопа предвещают Тельцу отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Телец способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды гороскопа советуют Тельцу завтра не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал.

Близнецы

Завтра отличительной чертой в гороскопе Близнецов может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Близнецам завтра будет сложно принять любое решение, даже если от них потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от них стремительных действий, Близнецы рискуют «зависнуть» или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, завтра им необходимо сохранять хладнокровие.

Рак

Ситуация может заставить Рака отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Раку смириться. Поступившись чем-то завтра, Рак не пожалеет – со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Раку точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим.

Лев

Завтра в гороскопе Льва будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Лев будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Завтра он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать.

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Дева

Дева может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать ей! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Девой, пусть даже из самых благих побуждений. Самой же Деве будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: она способна выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим.

Весы

Завтра день будет склонять Весы к бурной деятельности, но им необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно завтра Весам легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Весы могут ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который они знают как свои шесть пальцев! Вот почему звезды гороскопа советуют им завтра взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут – так будет надежней.

Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Скорпиона приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей – в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке – Скорпион будет ощущать себя не в своей тарелке. Завтра ему просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого он любит.

Стрелец

Поведение Стрельца во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если завтрашний день не поставит перед Стрельцом никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в его гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Стрелец покажет гораздо больше того, на что он обычно способен!

Козерог

Завтра в жизни Козерога возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Козерогу не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, «стрелка» на колготках, возникший на пустом месте спор… Все это и многое другое может ожидать Козерога в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды гороскопа советуют Козерогу меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Проявив организованность, Козерог положит конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.

Водолей

Завтра звезды гороскопа советуют Водолею погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Водолею достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Водолея завтрашний день, сделает все остальное: Водолей получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день его все равно не склоняет.

Рыбы

Завтра звезды гороскопа не советуют Рыбам браться за любые дела, где они вынуждены полагаться на других, – вольно или невольно окружающие способны их подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Рыбам завтра придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Рыбам необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.