Астролог спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе
09:08, 04 сентября 2019Астрология
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Для Украины прогноз оптимистичный, подчеркнул астролог.
REUTERS
Известный астролог Павел Глоба заявил о том, что война на Донбассе завершится уже в 2020 году.
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"Что касается Украины, то для нее прогноз вполне оптимистичный. В 2020 году закончится многолетняя война на востоке Украины", - цитирует астролога esoreiter.ru.
Ранее астролог Влад Росс заявлял, что в 2021-ом никакой войны в Украине не будет однозначно, потому что на тот момент Юпитер и Сатурн войдут в зодиакальный знак Водолея.
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