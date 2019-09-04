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Астролог спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе

09:08, 04 сентября 2019
Астрология
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REUTERS

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"Что касается Украины, то для нее прогноз вполне оптимистичный. В 2020 году закончится многолетняя война на востоке Украины", - цитирует астролога esoreiter.ru.

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что в 2021-ом никакой войны в Украине не будет однозначно, потому что на тот момент Юпитер и Сатурн войдут в зодиакальный знак Водолея.

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Теги: #Донбасс#война#астролог