Астролог спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе

Для Украины прогноз оптимистичный, подчеркнул астролог.

Известный астролог Павел Глоба заявил о том, что война на Донбассе завершится уже в 2020 году.

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"Что касается Украины, то для нее прогноз вполне оптимистичный. В 2020 году закончится многолетняя война на востоке Украины", - цитирует астролога esoreiter.ru.

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что в 2021-ом никакой войны в Украине не будет однозначно, потому что на тот момент Юпитер и Сатурн войдут в зодиакальный знак Водолея.