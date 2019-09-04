Гороскоп на сентябрь 2019 от Павла Глобы: что ждет каждый знак Зодиака

Сентябрь — замечательный месяц, даже если мы еще не свыклись до конца с мыслью о том, что лето 2019 года осталось позади. Тем не менее, любой конец — это всегда начало чего-то другого.

По мнению астролога Павла Глобы, сентябрь обещает быть довольно размеренным для большинства знаков Зодиака.

Он дал прогноз на первый месяц осени для каждого знака Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

У Овнов ожидается очень стабильный месяц. В сентябре у них будет много времени для самоанализа, упорного труда и любовных приключений. С 23 сентября представителям этого Знака необходимо будет сфокусироваться на личных делах и забыть на время об окружающих, так как планеты и звезды станут немного менее позитивными, но до этого момента лучше сохранять активность. Финансовая сфера и сфера работы станут основными в начале сентября. В амурных делах Овнам определенно повезет, так что лучше почаще обращать внимание на просьбы о помощи со стороны второй половинки. Планеты могут лишить Овнов удачи, если те станут проявлять эгоизм.

Телец

До 13 сентября Тельцам придется бороться с нехваткой энергетики и плохим настроением. Эмоции будут им только мешать. Холодный расчет должен стать сильной стороной людей этого Знака Зодиака. Только спокойные и расчетливые Тельцы смогут стать богаче, успешнее в финансовой, деловой и любовной сферах. Звезды советуют цепляться за любую возможность в первой половине месяца. С 14 сентября начнется период большой удачи и энергетического расцвета планет. Единственное, что может помешать Тельцам достичь успеха — это негативные программы, сомнения и страхи. Также полезно будет прислушиваться к советам близких людей, второй половинки и лучших друзей.

Близнецы

До 13 числа включительно энергетика планет будет очень созидательной и гармоничной. Это значит, что в первой половине месяца Близнецам улыбнется удача. В конце первого месяца осени желательно не давать волю чувствам и страхам. Не стоит часто скромничать: пришло время подумать о себе и своей семье, о будущем и благополучии близких. Период идеален для покупок, приобретения подарков, развлечений, смены обстановки и путешествий. Это идеальный месяц для финансовой активности, вложения средств, смены работы и подписания важных бумаг.

Рак

Ракам в сентябре лучше быть предельно осторожными и держать себя в руках. Планеты и звезды будут плавно менять свою энергетику и настроение. Самый благоприятный период — с 13 по 24 число. В это время на первый план должны выйти такие сильные качества Раков, как целеустремленность и ответственность. Многие их этих людей могут почувствовать, как теряют контроль над ситуацией. Это должно разогреть в них еще больший энтузиазм. Звезды говорят, что в сентябре Ракам лучше не действовать из эгоистических соображений. Они советуют быть щедрыми и добрыми, особенно в периоды слабости планет — с 1 по 12 и с 25 по 30 число. В начале и в конце месяца Ракам нужно будет больше отдыхать и не рисковать лишний раз, общаясь с агрессивными людьми или хватаясь за невыполнимые задачи. Планы могут рушиться безо всякой причины.

Лев

Время динамики прошло: теперь у Львов наступает размеренный и спокойный этап в жизни, так что сентябрь лучше потратить на домашние дела, на близких людей, отдых и развлечения, любовь и романтику. Это прекрасный период для новых знакомств и начала отношений, потому что спокойные звезды и планеты не позволят эмоциям затуманить разум и влюбиться не в того человека. Из-за спокойствия планет может периодически наступать время апатии и пустых переживаний. Лучше отдохнуть как следует от сложных дел. В идеале этим людям можно взять отпуск, особенно в конце сентября, когда планеты станут немного негативными и непредсказуемыми.

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Дева

Девам необходимо в сентябре посмотреть на всё с другой стороны. Возможно, даже прошлые ошибки и неудачи пойдут в это время на пользу. Большой успех в работе и в любви станет источником новых обязанностей и обязательств. В сентябре лучше не забывать о том, кто был рядом в трудные моменты: пришло время вернуть должок, отплатив людям добром. Первый месяц осени идеально подходит для общения с приятными людьми и для новых знакомств. До 13 числа включительно поиски второй половинки будут проходить на ура. Далее могут появиться некоторые затруднения из-за снижения самооценки, потери уверенности, плохого настроения.

Весы

В сентябре их могут посетить дурные мысли, страхи и неуверенность. До 13 числа вероятность встречи с негативными мыслями очень велика, но потом наступит период спокойствия и удачи во всех сферах жизни. Особенно это касается амурной сферы. Даже несмотря на это Весам потребуется умение идти на компромиссы. Именно это и станет их главным оружием. В остальных сферах Весам стоит хвататься за любую возможность. Пора посвятить как можно больше времени труду, делам, обязанностям по дому и на работе. Возможны внушительные денежные поступления, повышения, удачные сделки. Звезды советуют доверять только самим себе в сентябре, потому что люди могут стать черствыми и злыми.

Скорпион

Сентябрь станет очень продуктивным и спокойным месяцем для Скорпионов. Останавливаться на достигнутом сейчас попросту нельзя. Скорпионы могут воплотить любые свои мечты в реальность. Так что лучше нажать на педаль газа сильнее. Мир любви для людей этого Знака изменится в лучшую сторону. Даже если проблемы будут подстерегать Скорпионов на каждом шагу, нельзя просто выйти из игры, уединяться, хандрить. Ссоры или разногласия бывают у всех пар, друзей, родственников и коллег. Человека определяет во многом то, как он может справляться со своей импульсивностью.

Стрелец

У Стрельцов наступает время, когда определяющую роль в становлении удачи играют мысли и уверенность в себе. Нельзя допускать появления таких мыслей, потому что это будет очень хороший период для совместных дел, общения и начала новой главы в отношениях. Негатив повредит и тем, кто пока находится в поисках любви. Финансовые операции, покупки и работу можно не приостанавливать, потому что этот период хорош для принятия важных решений. Энергетика планет и звезд обострит творческие способности и интуицию Стрельцов, наделив их удачей. Стоит помнить и об отдыхе. Часть денег желательно потратить на получение новых эмоций или развлечения. Это идеальное время для физической и интеллектуальной активности.

Козерог

В сентябре представителей этого знака Зодиака ожидает встреча с непростым выбором. Неуверенность и нервозность усугубят обстановку, поэтому лучше не перенапрягаться, не перегружать себя работой. В сентябре можно узнать что-то важное о себе, провести глубокий самоанализ. Трудности покажут Козерогам их слабые стороны, и после 18 числа, когда ситуация изменится в лучшую сторону, важно заняться своими уязвимыми местами. Сейчас все негативные мысли будут лишним грузом, который тянет ко дну и не позволяет идти дальше. В финансовых делах Козерогам лучше опираться на осторожность, быть собой, доверять своим принципам и шестому чувству.

Водолей

Водолеям стоит научиться распознавать знаки судьбы. Счастье в сентябре будет скрыто среди различных мелочей, которые заметить порой не так уж и просто. Представителям этого Знака рекомендуется развить внимательность. С 18 сентября начнется период большой удачи, особенно в амурной сфере. Можно будет смело планировать совместные дела на будущее и назначать романтические свидания на конец месяца. Поиски любви тоже увенчаются успехом, если Водолеи станут достаточно открытыми и общительными. Любые сомнения и скептицизм отразятся на результатах, поэтому нужно поверить в себя.

Рыбы

Рыбам звезды и планеты советуют творить добро в сентябре, быть открытыми и готовыми протянуть руку помощи. С 14 числа для Рыб настанет время успеха, потому что энергетика планет и звезд будет более гармоничной. В первой половине месяца придется проявить осторожность. Во второй половине сентября необходимо расслабиться и наслаждаться всем происходящим вокруг. Можно научиться находить во всем свои плюсы, не обращая внимание на какие-то неурядицы. Это время легкости, веселья, развлечений и получения ярких эмоций, которые будут греть душу всю оставшуюся осень.

Ранее астрологи выделили несколько знаков Зодиака, жизнь которых изменится этой осенью.