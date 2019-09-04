Гороскоп на сентябрь 2019 от Павла Глобы: что ждет каждый знак Зодиака
По мнению астролога Павла Глобы, сентябрь обещает быть довольно размеренным для большинства знаков Зодиака.
Он дал прогноз на первый месяц осени для каждого знака Зодиака, передает SlovoFraza.
Овен
У Овнов ожидается очень стабильный месяц. В сентябре у них будет много времени для самоанализа, упорного труда и любовных приключений. С 23 сентября представителям этого Знака необходимо будет сфокусироваться на личных делах и забыть на время об окружающих, так как планеты и звезды станут немного менее позитивными, но до этого момента лучше сохранять активность. Финансовая сфера и сфера работы станут основными в начале сентября. В амурных делах Овнам определенно повезет, так что лучше почаще обращать внимание на просьбы о помощи со стороны второй половинки. Планеты могут лишить Овнов удачи, если те станут проявлять эгоизм.
Телец
До 13 сентября Тельцам придется бороться с нехваткой энергетики и плохим настроением. Эмоции будут им только мешать. Холодный расчет должен стать сильной стороной людей этого Знака Зодиака. Только спокойные и расчетливые Тельцы смогут стать богаче, успешнее в финансовой, деловой и любовной сферах. Звезды советуют цепляться за любую возможность в первой половине месяца. С 14 сентября начнется период большой удачи и энергетического расцвета планет. Единственное, что может помешать Тельцам достичь успеха — это негативные программы, сомнения и страхи. Также полезно будет прислушиваться к советам близких людей, второй половинки и лучших друзей.
Близнецы
До 13 числа включительно энергетика планет будет очень созидательной и гармоничной. Это значит, что в первой половине месяца Близнецам улыбнется удача. В конце первого месяца осени желательно не давать волю чувствам и страхам. Не стоит часто скромничать: пришло время подумать о себе и своей семье, о будущем и благополучии близких. Период идеален для покупок, приобретения подарков, развлечений, смены обстановки и путешествий. Это идеальный месяц для финансовой активности, вложения средств, смены работы и подписания важных бумаг.
Рак
Ракам в сентябре лучше быть предельно осторожными и держать себя в руках. Планеты и звезды будут плавно менять свою энергетику и настроение. Самый благоприятный период — с 13 по 24 число. В это время на первый план должны выйти такие сильные качества Раков, как целеустремленность и ответственность. Многие их этих людей могут почувствовать, как теряют контроль над ситуацией. Это должно разогреть в них еще больший энтузиазм. Звезды говорят, что в сентябре Ракам лучше не действовать из эгоистических соображений. Они советуют быть щедрыми и добрыми, особенно в периоды слабости планет — с 1 по 12 и с 25 по 30 число. В начале и в конце месяца Ракам нужно будет больше отдыхать и не рисковать лишний раз, общаясь с агрессивными людьми или хватаясь за невыполнимые задачи. Планы могут рушиться безо всякой причины.
Лев
Время динамики прошло: теперь у Львов наступает размеренный и спокойный этап в жизни, так что сентябрь лучше потратить на домашние дела, на близких людей, отдых и развлечения, любовь и романтику. Это прекрасный период для новых знакомств и начала отношений, потому что спокойные звезды и планеты не позволят эмоциям затуманить разум и влюбиться не в того человека. Из-за спокойствия планет может периодически наступать время апатии и пустых переживаний. Лучше отдохнуть как следует от сложных дел. В идеале этим людям можно взять отпуск, особенно в конце сентября, когда планеты станут немного негативными и непредсказуемыми.
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Дева
Девам необходимо в сентябре посмотреть на всё с другой стороны. Возможно, даже прошлые ошибки и неудачи пойдут в это время на пользу. Большой успех в работе и в любви станет источником новых обязанностей и обязательств. В сентябре лучше не забывать о том, кто был рядом в трудные моменты: пришло время вернуть должок, отплатив людям добром. Первый месяц осени идеально подходит для общения с приятными людьми и для новых знакомств. До 13 числа включительно поиски второй половинки будут проходить на ура. Далее могут появиться некоторые затруднения из-за снижения самооценки, потери уверенности, плохого настроения.
Весы
В сентябре их могут посетить дурные мысли, страхи и неуверенность. До 13 числа вероятность встречи с негативными мыслями очень велика, но потом наступит период спокойствия и удачи во всех сферах жизни. Особенно это касается амурной сферы. Даже несмотря на это Весам потребуется умение идти на компромиссы. Именно это и станет их главным оружием. В остальных сферах Весам стоит хвататься за любую возможность. Пора посвятить как можно больше времени труду, делам, обязанностям по дому и на работе. Возможны внушительные денежные поступления, повышения, удачные сделки. Звезды советуют доверять только самим себе в сентябре, потому что люди могут стать черствыми и злыми.
Скорпион
Сентябрь станет очень продуктивным и спокойным месяцем для Скорпионов. Останавливаться на достигнутом сейчас попросту нельзя. Скорпионы могут воплотить любые свои мечты в реальность. Так что лучше нажать на педаль газа сильнее. Мир любви для людей этого Знака изменится в лучшую сторону. Даже если проблемы будут подстерегать Скорпионов на каждом шагу, нельзя просто выйти из игры, уединяться, хандрить. Ссоры или разногласия бывают у всех пар, друзей, родственников и коллег. Человека определяет во многом то, как он может справляться со своей импульсивностью.
Стрелец
У Стрельцов наступает время, когда определяющую роль в становлении удачи играют мысли и уверенность в себе. Нельзя допускать появления таких мыслей, потому что это будет очень хороший период для совместных дел, общения и начала новой главы в отношениях. Негатив повредит и тем, кто пока находится в поисках любви. Финансовые операции, покупки и работу можно не приостанавливать, потому что этот период хорош для принятия важных решений. Энергетика планет и звезд обострит творческие способности и интуицию Стрельцов, наделив их удачей. Стоит помнить и об отдыхе. Часть денег желательно потратить на получение новых эмоций или развлечения. Это идеальное время для физической и интеллектуальной активности.
Козерог
В сентябре представителей этого знака Зодиака ожидает встреча с непростым выбором. Неуверенность и нервозность усугубят обстановку, поэтому лучше не перенапрягаться, не перегружать себя работой. В сентябре можно узнать что-то важное о себе, провести глубокий самоанализ. Трудности покажут Козерогам их слабые стороны, и после 18 числа, когда ситуация изменится в лучшую сторону, важно заняться своими уязвимыми местами. Сейчас все негативные мысли будут лишним грузом, который тянет ко дну и не позволяет идти дальше. В финансовых делах Козерогам лучше опираться на осторожность, быть собой, доверять своим принципам и шестому чувству.
Водолей
Водолеям стоит научиться распознавать знаки судьбы. Счастье в сентябре будет скрыто среди различных мелочей, которые заметить порой не так уж и просто. Представителям этого Знака рекомендуется развить внимательность. С 18 сентября начнется период большой удачи, особенно в амурной сфере. Можно будет смело планировать совместные дела на будущее и назначать романтические свидания на конец месяца. Поиски любви тоже увенчаются успехом, если Водолеи станут достаточно открытыми и общительными. Любые сомнения и скептицизм отразятся на результатах, поэтому нужно поверить в себя.
Рыбы
Рыбам звезды и планеты советуют творить добро в сентябре, быть открытыми и готовыми протянуть руку помощи. С 14 числа для Рыб настанет время успеха, потому что энергетика планет и звезд будет более гармоничной. В первой половине месяца придется проявить осторожность. Во второй половине сентября необходимо расслабиться и наслаждаться всем происходящим вокруг. Можно научиться находить во всем свои плюсы, не обращая внимание на какие-то неурядицы. Это время легкости, веселья, развлечений и получения ярких эмоций, которые будут греть душу всю оставшуюся осень.
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