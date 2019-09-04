В сентябре 2019 повезет пяти знакам Зодиака - прогноз астрологов

Сентябрь — довольно неоднозначное время, в которое сложно добиваться стабильности во всех сферах жизни.

Астрологи выделяют пять знаков Зодиака, которым улыбнется удача и которым будет проще достичь благополучия.

Среди счастливчиков первого месяца осени - Рак, Дева, Весы, Стрелец и Водолей, передает SlovoFraza.

Рак

У Раков начинается период спокойствия и размеренности. Эти люди любят, когда всё предсказуемо и понятно в их жизни, поэтому сентябрь станет для них довольно благоприятным месяцем. В финансовых делах людей этого Знака ждет большая удача, но лучше не лезть на рожон, не рисковать лишний раз. Это будет прекрасное время для покупок, для заключения сделок и для вложения средств в собственное развитие. Амурные дела тоже могут идти довольно легко, если помнить о такой вещи, как долг и обязанности. Семейным Ракам можно смело браться за совместные неспешные дела, менять обстановку. Счастье будет строиться на взаимном доверии, которое поможет Ракам и их близким насладиться гармонией и пониманием.

Дева

Астрологи отмечают, что планеты и звезды в первой половине сентября помогут Девам настроиться на нужный лад, обрести уверенность в себе и стать более удачливыми в целом. Начало осени идеально подойдет для совершения покупок, обновления гардероба, смены стиля. Далее планеты немного снизят свою энергетику, позволив Девам заняться самыми сложными делами. Некоторые события могут развиваться стремительно и благоприятно. Вполне возможно, что Девы смогут найти вторую половинку, познакомиться с приятными людьми и обрести новую мотивацию на ближайшие пару месяцев. Еще сентябрь будет идеален для получения новых знаний.

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Весы

Звезды в сентябре расположатся таким образом, что Весам при желании удастся изменить свою жизнь. Сделать это можно в любой из сфер жизни — в любви, финансах, на работе. Начать осень стоит с генеральной уборки и избавления от ненужных вещей. Это позволит дому пропитаться позитивной энергией и поможет энергетическим потокам двигаться более свободно. Весы ощутят прилив сил и творческий подъем. Это будет один из лучших месяцев за весь год. Связано это не только с тем, что Солнце перейдет в их Знак Зодиака. Почти все планеты внесут некоторый вклад в позитивное изменение жизни Весов. Вместе с тем они улучшат и интуицию представителей этого Знака. В связи с этим принимать трудные решения станет гораздо проще.

Стрелец

Стрельцам в сентябре стоит стремиться к тому, чтобы заниматься привычными делами. Звезды и планеты усилят харизму и обаяние этих людей, оказав им поддержку в сфере любви. Производить позитивное впечатление на представителей противоположного пола будет гораздо проще. Стрельцы смогут быстрее остальных адаптироваться к энергетике осени. Этот месяц станет апогеем расширения их влияния. Люди будут прислушиваться к ним еще чаще, поэтому Стрельцам удастся поднять свой авторитет, получить признание, закрепиться на позиции лидеров.

Водолей

Этот сентябрь будет одним из самых удачных для работы или финансовых операций. Окружающие люди могут сомневаться в Водолеях, но им самим лучше этого не делать. Звезды в очень приятном положении для представителей этого Знака Зодиака, поэтому возможны большие взлеты. Здравый смысл и сила воли помогут не прогнуться под давлением мнения окружающих. В сентябре лучше полагаться только на свои собственные силы, чтобы достичь больших высот во всех сферах. Водолеям удастся укрепить свои позиции, стать лучше во всех смыслах. Если есть желание и возможность, то в сентябре не помешает как следует отдохнуть и сменить обстановку, отправиться в путешествие.

Ранее астрологи выделили несколько знаков Зодиака, жизнь которых изменится этой осенью.