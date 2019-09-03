Гороскоп на 4 сентября 2019: Овну звезды сулят невероятную удачу, а Дев ждут трудности

Звезды завтра будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.

Завтра гороскоп хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Звезды будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.

Вместе с тем у вас может появиться тяга все упрощать и даже рубить с плеча, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Даже несмотря на всю возможную обоснованность этих решений, лучше отложить их реализацию на потом, дав себе время все как следует взвесить, пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра – день, когда Овен может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды гороскопа дарят Овну успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Овен завтра затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Овну не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты!

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Телец

Завтра Тельцу предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая завтрашний выбор, Тельцу не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Близнецы

Завтра Близнецы будут настроены бескомпромиссно: все или ничего. Они будут ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в их требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Близнецы будут испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ними рядом. С точки зрения Близнецов, они просто хотят, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатируют и командуют. Впрочем, благодаря такому подходу, Близнецы завтра действительно могут добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

Рак

Завтра в гороскопе Рака будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего – Рак уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Рака совета. Рак завтра охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!

Лев

Завтра энергичности Льва окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Лев кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Льва в том, что, за что бы он ни взялся, завтра все в его руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Дева

Завтра неожиданные трудности могут застать Деву врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у нее будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды гороскопа наделяют Деву такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым она способна любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Дева завтра сумеет договориться.

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Весы

Завтра настоящей музыкой для Весов будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, им будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Весам завтра полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться им на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Весы не пожалеют. Завтра они способны на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Скорпион

Завтра уверенность Скорпиона в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Скорпион способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Скорпион завтра уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Скорпион сможет завтра преуспеть.

Стрелец

Завтра Стрелец рискует испытать упадок сил – ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Стрелец способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Стрельца, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Стрельцу завтра встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.

Козерог

Завтра гороскоп Козерога будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Козерог сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, – это спонтанность чувств: завтра Козерог может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Козерога будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.

Водолей

Завтра у Водолея будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Водолею воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Завтрашний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Рыбы

Завтра звезды гороскопа предоставляют Рыбам хорошие возможности, но чтобы их не упустить, им придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от них действовать ловко и нестандартно, и Рыбы будут обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Рыбам завтра завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».