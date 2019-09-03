Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет успех

Среди счастливчиков недели - четыре знака Зодиака.

Астролог Павел Глоба дал прогноз для всех знаков Зодиака со 2 по 8 сентября 2019 года.

Он выделил четыре знака Зодиака, которым звезды, по его словам, сулят везение, передает SlovoFraza.

Овен

У Овнов самыми благоприятными будут аж три дня, которые идут подряд: 5, 6 и 7 число. В эти трое суток астролог рекомендует заняться решением насущных и личных проблем, особенно в сфере работы и финансов. Пришло время избавиться от долгов и исправить прошлые ошибки.

Дева

Астролог отмечает наличие сразу четырех крайне позитивных дней — 3, 4 сентября, а также субботу с воскресеньем. Звезды помогут представителям этого знака стать более успешными, поднимут настроение и одарят Дев удачей. Стоит сохранять максимально возможный уровень активности в делах и в работе.

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Козерог

Идеальные дни у Козерогов наступают для духовных практик и поисков себя. Это очень благоприятная неделя, особенно ее начало. 3 и 4 число — самые благоприятные дни для работы и домашних дел. В будни можно отправиться за покупками, заняться поисками любви. Это прекрасная неделя для работы, поисков новых источников дохода, важных встреч, заключения сделок, подписания важных бумаг. Со 2 по 8 число можно заниматься как личными делами, так и решать проблемы, касаемые всей семьи.

Водолей

Самый благоприятные дни недели для Водолеев: 2, 5, 6 и 7 сентября. Неделя будет насыщена яркими эмоциями, любовью. У Водолеев появятся новые возможности, новая мотивация, желания. В любви неделя отметится яркими эмоциями.

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