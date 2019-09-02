Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе

Среди лузеров этой недели, по словам астролога, Близнецы, Рак, Стрелец и Скорпион.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на неделю со 2 по 8 сентября.

При этом он выделил знака Зодиака, которым, по его прогнозам, придется нелегко в эти дни, пишет SlovoFraza.

Близнецы

Наиболее опасными негативные программы и неуверенность будут 5 числа, когда звезды отвернутся от представителей этого знака. В отношениях с людьми Близнецам стоит научиться сдерживать эмоции. Проблемы в любовной сфере могут настать и у тех, кто уже успел обзавестись семьей.

Рак

В начале осени энергетика Раков потребует укрепления. 2 число, кстати, станет для них самым трудным днем недели. Хаос в энергетики планет отразится на их самочувствии и вере в себя.

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Стрелец

Стрельцам лучше полагаться только на себя в моменты, когда нужно принимать важные решения. Особенно актуальными такие советы станут в конце рабочей недели. Необходимо бросить все свои силы на работу и дела.

Скорпион

Особенно плохой день для Скорпионов 4 сентября, когда планеты и звезды будут очень деструктивными и непредсказуемыми. На выходных их настроение изменится на противоположное, что сделает выходные дни позитивными и созидательными днями. Как бы тяжело или легко не было Скорпионам, Павел Глоба советует им не останавливаться на достигнутом и не позволять соперникам в бизнесе и в работе обгонять себя.

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