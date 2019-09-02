Везунчики - Львы и "лузеры" - Близнецы: гороскоп на неделю 2-8 сентября

Простой первую полноценную неделю сентября назвать сложно.

Простой первую полноценную неделю сентября назвать сложно, но даже не потому, что это начало осени. Дело в том, что планеты сейчас находятся в небольшом диссонансе, который может привнести нечто негативное в жизнь каждого из Знаков. Бояться, что это время станет разрушительным, не стоит.

Об этом сообщает астролог Василиса Володина, пишет dailyhoro.

Овен

У Овнов в начале осени может появиться желание поработать с кем-то бок о бок. Это здравая мысль, но представителям этого Знака рекомендуется избегать общения и общих дел с жадными людьми. Их поступки и действия могут не только расстроить Овнов, но и вовсе помешать воплощению мечты и благополучному завершению общих задач.

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Звезды хотят видеть в этих людях осторожность и предусмотрительность. Овны очень мудры, но редко пользуются предчувствием и своими знаниями. Пришло время это изменить, потому что интуиция будет обострена уже с понедельника. Принимать важные решения лучше как можно быстрее, не откладывая их на потом, не занимаясь поисками оправданий.

Телец

Со 2 по 8 число у Тельцов начинается небольшой период творческого и интеллектуального застоя. Харизма и обаяние немного спадут, поэтому знакомиться с новыми людьми будет сложнее. Придется не уповать на одну лишь госпожу удачу, а стремиться к взаимопониманию, к вежливости и быть более уступчивыми, готовыми пойти на компромисс в сложной ситуации. Нужно запрограммировать себя на успешное выполнение всех дел: в этом Тельцам помогут пять способов воздействия на подсознание.

С другой стороны, такой расклад станет идеальным для того, чтобы сфокусироваться на простых, но нудных и монотонных задачах. На выходных можно заняться домашними делами и уборкой, умеренными покупками и поисками новой мотивации. Сентябрь — время, когда Тельцы немного затухают, поэтому авантюры и риски не превозносят их, а заставляют падать и больно ударяться о землю.

Близнецы

У всех бытовых проблем есть свои духовные причины. Все неурядицы, с которыми могут столкнуться Близнецы, будут исходить из их собственной неуверенности. Звезды же повлияют только на их способность к обучению, которая заметно упадет. Новые знания и опыт не будут столь полезными, сколь могли бы быть. Это значит, что рисковать в ближайшие семь дней не желательно.

Лучше сфокусироваться на самых простых делах и обязанностях, которые только можно придумать, вспомнить или найти. Можно убраться в доме, оплатить счета, провести «инвентаризацию», выбросив все ненужное из дома, очистив тем самым его энергетику. В любовной сфере все будет спокойно, однако Вселенная может внести некоторые позитивные коррективы.

Рак

У Раков эта неделя будет походить на американские горки, потому что в один день все будет получаться, а в другой проблемы могут навалиться в одночасье без какой-либо на то причины. В подобные периоды времени действовать по ситуации непросто, но у Раков есть все необходимые качества, заложенные в них природой. Они очень предусмотрительны и умны, порой расчетливы. Если и этого не хватит, то можно воспользоваться тремя способами быстрого привлечения удачи в любой ситуации.

Некоторые трудности лишь закалят характер. Звезды советуют не терять веры в себя, что бы ни случилось. Это будет проверка на прочность, которую Ракам пройти под силу. Достаточно лишь вспомнить, что уже удалось пережить в прошлом, чтобы оказаться здесь, в это время и в этом месте.

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Лев

У Львов начинается благоприятный период для новых знакомств, романтических свиданий, флирта. У представителей этого Знака Зодиака будут все шансы встретить любовь, но лучше не забывать о проверке на совместимость. Завоевать чужое сердце — это далеко не всё, что необходимо для счастливого начала отношений. Важно понять, насколько человек действительно близок.

В делах и в бизнесе этим людям предстоит защищать свои доводы, мнение, инвестиции, положение. Могут появиться новые враги и недоброжелатели, желающие забрать то, что причитается Львам по праву. В вопросах денег идти на компромиссы не стоит. Звезды хотят, чтобы Львы показали всем свои зубы и когти. Настало время проверки на прочность.

Дева

Девам изменить жизнь к лучшему помогут близкие, друзья, а также правильный настрой. Закон притяжения мыслей — самое важное звено в цепи. Оптимизм, вера в себя, мотивация и целеустремленность — всё это потребуется Девам в избытке. В начале сентября нет места зависти, которая разрушает здоровые амбиции и уничтожает любовь к себе. Она обесценивает все, чего уже получилось добиться ранее. Этого допускать нельзя.

Окружающие люди будут ценить скромность и доброту Дев. Есть те, кто ясно видит их достоинства и сильные стороны. Именно такими людьми и стоит себя окружить представителям данного Знака. Влияние космоса будет очень мощным и созидательным, но ничего не получается просто так в подобные моменты. Необходимо направлять себя правильно.

Весы

Для этих людей наступит очень неоднозначный период, полный перемен и непонятных случайностей. Вереница проблем начаться может уже с понедельника, но не стоит показывать всем свое негативное настроение. Лучше решать все самостоятельно, без чужой помощи. Привязать к себе удачу сейчас и в долгосрочной перспективе Весам помогут десять правил успешного человека.

Будут для Весов и приятные моменты. Звезды хотят, чтобы рожденные под этим Знаком были максимально честными с окружающими людьми, почаще бывали с теми, кто им дорог. Уединение хорошо для работы, а вот в свободное время лучше навестить близких людей, родителей, попробовать наладить отношения с кем-то, кто этого действительно заслуживает.

Скорпион

У Скорпионов наступает полоса удач во всех сферах жизни. Единственное условие для осуществления всех планов и амбиций — самостоятельность. Не стоит просить помощи у окружающих и надеяться на волю случая. Люди могут быть очень негативными по отношению к Скорпионам из-за зависти и обид, необоснованной злобы. Восстановить энергию после неприятного общения помогут отдых, оптимизм и физическая активность.

Творческая работа выйдет на первый план, поэтому в трудных ситуациях желательно принимать решения быстро и не бояться экспериментировать. Вполне возможно, что именно на этой неделе Скорпионам удастся встретить свою любовь или найти в себе силы в ней признаться. Тем из них, кто уже в отношениях, тоже повезет. Это время ярких эмоций, которые правят миром.

Стрелец

У Стрельцов всё будет хорошо в энергетическом плане, потому что небесные тела сейчас находятся в гармонии друг с другом. Тем не менее три сильных заговора на счастье и удачу могут ускорить приближение позитивных событий и развернуть всё таким образом, чтобы Стрельцы остались довольны. Ожидается, что неделя пройдет довольно быстро, поэтому нужно научиться наслаждаться приятными моментами, немного замирая и замедляя темп жизни.

На выходных полезно заняться уборкой и другими домашними делами. Они расслабят и помогут как следует отдохнуть душой. В будни не желательно закрываться внутри своей зоны комфорта. Необходимо впускать в свою жизнь новых людей, свежие эмоции. Это очень позитивное время, которое лучше посвятить самым важным делам.

Козерог

Всего эксперты выделяют семь основных причин, по которым удача может обходить нас стороной. В этот список стоит добавить сильнейший диссонанс между звездами и планетами, который может наблюдаться в период со 2 по 8 сентября. Вселенная сейчас не хочет, чтобы Козероги рисковали и подвергали себя опасности. Им стоит сфокусировать внимание на простых и понятных делах.

Несмотря на это лучше не настраивать себя на досрочное поражение в делах, финансах и любви. Нужно придерживаться плана и не пытаться прыгнуть выше головы. Большие амбиции могут погубить Козерогов и заставить их потерять все надежды на светлое будущее. Чтобы нейтрализовать некоторые опасности, придется быть предельно внимательными и не упускать мелких деталей.

Водолей

Водолеям стоит идти вперед, навстречу приключениям. Это будет очень яркая и продуктивная неделя. Дополнительный успех обеспечен тем, кто научится управлять своей энергией. Пять полезных советов подскажут, как формировать уверенность в себе и нейтрализовать негатив. Стать позитивнее поможет шопинг, своевременный отдых и новые эмоции.

Некоторые проблемы могут появиться у ленивых представителей этого Знака. Времени на безделье и прокрастинацию нет, потому что события могут быть крайне динамичными. В любви отрицательно могут сказаться ссоры и конфликты, а на работе и в бизнесе крест на успехе грозит поставить эгоизм. Не стоит игнорировать просьбы коллег и партнеров о помощи.

Рыбы

И в любви, и в делах может наблюдаться необратимость событий. Вселенная таким образом переводит жизнь Рыб в новое русло. С первого взгляда это может показаться не совсем позитивным изменением, но это не значит, что в будущем все останется таким же беспросветным. Все происходящее неслучайно и приведет в обозримом будущем к новым приятным встречам, успеху на работе и в любви.

В финансовых делах стоит пользоваться семью правилами фэн-шуй для привлечения денег, а в амурной сфере желательно полагаться на интуицию. Звезды рекомендуют не вспоминать о прошлом и не ворошить то, что уже было забыто. Лучше устремить свой взгляд в будущее и не заниматься самоанализом.