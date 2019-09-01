Гороскоп на 2 сентября 2019: кому астрологи прогнозируют очень удачный день, а кому – неприятности

В этот день следует избегать спонтанных поступков, действовать спокойно и взвешенно.

Звезды гороскопа склоняют 2 сентября к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-то убедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».

Проведите вечер наедине со своим избранником. Ужин при свечах, букет цветов, а также любые другие проявления теплых и крепких чувств будут особенно уместны, пишет 1001goroskop.

Овен

Звезды гороскопа предупреждают Овна о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, 2 сентября способны вызвать в душе Овна бурю противоречивых эмоций! Поэтому, совет Овну на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Телец

Тельцу не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Тельцу полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему завтра нужный результат.

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Близнецы

Звезды гороскопа советуют Близнецам взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Поход в салон красоты, на фитнес, на шопинг – завтра это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, – вот главный совет на завтра. Ну а вечер Близнецам стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Рак

2 сентября – день, когда Рак способен свести на нет любые возникающие разногласия благодаря трезвому и ясному уму. Неудивительно, что окружающие могут в спорном вопросе выбрать Рака третейским судьей. К тому же, завтра чаще, чем обычно, люди будут спрашивать его совета. Раку стоит использовать свои дипломатические таланты, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Лев

Льву будет труднее, чем обычно, проявлять организованность. Вероятнее всего, дела, которые ему неинтересны, Лев просто перенесет на неопределенное «потом», а сам займется тем, чем захочет. Если же Льву все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Поэтому, единственный выход для Льва завтра: заниматься тем, что вызывает интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему приходится заниматься.

Дева

Дева может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Дева способна задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Взяв на вооружение завтрашние планы, Дева имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Весы

Перед Весами может встать непростая задача, и от того, как они ее решат, многое будет зависеть. Возможно, именно завтра Весам нужно будет принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст их жизни новое направление. Поэтому решения Весов должны быть взвешены и продуманы – ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

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Скорпион

Завтра неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Скорпиона из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Скорпион вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него завтра – это расслабиться, доверившись судьбе. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Стрелец

Завтра звезды гороскопа предвещают Стрельцу ветер перемен. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Стрелец не виделся много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии в далекие страны. Одиноким Стрельцам судьба завтра предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если Стрелец не будет сидеть в четырех стенах и готов смело пойти навстречу новому.

Козерог

В гороскопе Козерога будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. Благодаря такому настрою, завтра Козерог отлично справится с любой порученной ему работой; единственное, чем ему завтра заниматься не стоит, – это творчеством. День склоняет Козерога к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, поэтому любые попытки поэкспериментировать завтра в худшем случае подействуют во вред, в лучшем – будут малоэффективны.

Водолей

Водолею следует быть предельно осторожным в общении – не исключены недопонимания и конфликты. В этот день обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Водолею свое недовольство, покритиковать его или просто к чему-то придраться. Если завтра Водолей не хочет обид и ссор, самая верная тактика - включить дипломатию и избежать удара, гася конфликт в зародыше.

Рыбы

Завтра Рыбы в делах могут почувствовать себя хозяином положения! Они будут контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Но в гороскопе Рыб есть свой подвох – жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют их звезды. Рыбы не будут склонны прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам пойдут на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, им стоит быть более гибкими, помня о том, что для достижения цели отнюдь не все средства хороши.