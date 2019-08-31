Гороскоп на 1 сентября: астрологи рассказали, с чего начнется осень у знаков зодиака

Астрологи советуют быть готовым к любым неожиданностям

В первый день осени астрологи советуют быть готовым к любым неожиданностям. Впрочем, это не так уж и плохо: главное, помните, что любые ваши планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств.

С другой стороны, скучать завтра точно не придется. Главное – стараться удержаться от конфликтов, которіе в єтот день весьма вероятны, и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения (и у себя, и у окружающих), пишет "1001 гороскоп".

Овен

1 сентября, какие бы решения Овен ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Овну точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Овна будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Овен может видеть яркие сны, а днем – слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют ему завтра не игнорировать свой внутренний голос – его советы помогут Овну тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.

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Телец

Завтра в отношениях Тельца с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Телец завтра просто будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс.

Близнецы

Завтра астрологи советуют Близнецам свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться. Куда именно направиться, зависит от их вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Близнецы окунулись в водоворот общения: завтра все свои возможности они встретят именно там. Коммуникабельность Близнецов поможет им преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные и перспективные знакомства.

Рак

1 сентября Рак будет настроен наслаждаться жизнью. День не склоняет его к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Рак будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно – и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют Раку завтра посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Рак завтра сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

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Лев

Завтра в делах Лев будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что его может то и дело клонить в сон. Однако звезды обещают, что если он преодолеет апатию, то не пожалеет. День предоставит ему интересные возможности, воспользоваться которыми Лев сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками – от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Льву завтра стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке – сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.

Дева

Завтра финансовые дела Девы уверенно пойдут в гору. Возможно, в течение дня ей поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ей зарплату или Деве придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, завтра Деве стоит внимательно рассматривать любые приходящие к ней финансовые идеи и возможности – даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Весы

Завтра главной чертой Весов может стать спонтанность: их настроение стабильным не назовешь. С одной стороны, Весы могут нервничать и раздражаться на людей, попавших им под горячую руку, с другой же – способны на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Весов завтра могут быть неподвластными логике. В течение дня в них способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

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Скорпион

Завтра – день, когда Скорпиону стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Скорпион просто будет не в состоянии повлиять на события. Если что-то подобное завтра произойдет, звезды гороскопа советуют Скорпиону смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению – самое мудрое, что он завтра может сделать.

Стрелец

1 сентября – непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Стрелец может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Стрелец запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, завтра могут неожиданно «выстрелить» прямо в «десятку».

Козерог

Завтра на первый план в гороскопе Козерога обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к нему, Козерогу же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Козерог способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, – выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для него сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

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Водолей

Водолеям завтра астрологи обещают день неожиданностей и открытий. События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором Водолей уже составил свое мнение, завтра предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Водолей и сам сделает что-то экстраординарное – такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Водолея завтра будет шанс в этом убедиться.

Рыбы

Завтра в жизнь Рыб могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком «плюс» или «минус» – это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают Рыб о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Завтра им необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи – судьбоносными, а чувства – на всю жизнь.

Как сообщал УНИАН, астролог составил любовный гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака.