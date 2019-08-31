Астролог составил любовный гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака

Овны захотят сделать что-то важное, запоминающееся для своей второй половинки.

Венера - планета, отвечающая за официальный брак, красоту, гармонию, любовь, в первой половине сентября движется по знаку земной стихии - Деве, влияет на характер взаимоотношений между людьми, соединяя в этот период любовную и финансовую сферы.

Об этом пишет астролог Марина Скади, передает ТСН.

Овен

Захотите сделать что-то важное, запоминающееся для своей второй половинки. Вам может показаться, что любимый человек что-то недоговаривает и на этой почве возможны недоразумения и ссоры. Постарайтесь проявить терпение, иначе вы надолго испортите отношения со своей второй половинкой своей ревностью и подозрительностью.

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Непросто разобраться в своих чувствах. В этот период могут возникнуть сразу несколько симпатий, и вы долго не сможете понять свои предпочтения.

Телец

Притягиваете внимание противоположного пола, можете поразить экстравагантностью наравне с хорошим вкусом. Период гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей. Не исключены служебные романы и любовные авантюры. Вы получите много комплиментов, можете рассчитывать на полезные подарки.

Развитие взаимоотношений сейчас происходит в более практичном направлении. Благоприятный период для помолвки или бракосочетания, для любовных объяснений и совместных дел с романтическим партнером.

Близнецы

Вы ищите тех, с кем можно приятно провести время, или тех, кто может оказаться полезным. Категоричность и требовательность отходят на второй план, а на первый — выдвигаются душевность, дружелюбие, такт, вежливость. Вам в это время очень важны человеческие отношения, ищите понимания сами и старайтесь понять партнера.

В личных отношениях становитесь мягкими, уступчивыми и терпеливыми. Выслушиваете, учитываете мнение второй половинки и стремитесь развивать отношения так, чтобы любимому человеку было комфортно.

Рак

Первая половина месяца более благоприятна в любовных отношениях. Некоторые одинокие представители знака смогут найти свою вторую половинку и почувствовать себя счастливыми и желанными.

Семейные пары, и те, у кого есть постоянный партнер, вернут романтику в отношения. Для некоторых Раков сентябрь окажется поворотным месяцем в личной жизни, особенно во второй половине месяца события в этой сфере будут развиваться стремительно, но не всегда так, как вы ожидаете.

Лев

Пока другие будут мучиться сомнениями, вы уверенно просто пойдете и возьмете то, что вам надо или обратите на себя внимание того, кто вам интересен. Этот период вы можете с успехом использовать для гармонизации отношений с противоположным полом, для установления мира и согласия в семье или в парных отношениях.

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Хорошее время для помолвки, бракосочетания, для выражения своих чувств и привязанностей, которые склонны анализировать. Сейчас вы правильно оцениваете партнера и его к вам отношение.

Дева

Возрастает количество встреч. Те, кто ещё не обзавёлся второй половиной, может надеяться на судьбоносную встречу. Становитесь несколько зависимыми от эмоций и привязанностей, поэтому принимаете пожелания любимого человека.

Любую ситуацию рассматриваете с разных точек зрения, учитывая при этом интересы партнера. Красивые слова, красивые поступки и то, что называют хорошими манерами, позволяют добиваться желаемого, особенно в сфере любовных взаимоотношений.

Весы

Тем представителям знака, которые еще не состоят в отношениях, следует быть более внимательными к людям, с которыми вы познакомитесь в начале месяца. Один из новых знакомых вполне может стать человеком, которого вы так долго ждали. Самое главное для вас в это время разглядеть под внешней холодностью, какой человек на самом деле.

Вторая половина сентября принесет удовлетворение в любовных отношениях. Следует готовиться к тому, что личная жизнь ваша окажется в этом месяце очень насыщенной на самые разные события. В это время возрастает искусство управления партнером посредством слова.

Скорпион

В первой половине сентября люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные качества. Вы можете произвести желаемое положительное впечатление на человека, с которым хотите романтических отношений. Счастливый случай или ситуация поможет вам добиться личного успеха.

Во второй половине сентября вам может показаться, что вы перестали быть центром внимания противоположного пола. Особенно аккуратными следует быть с предложениями друг от друга отдохнуть. В сентябре этого не нужно делать, в противном случае шансов восстановить эти отношения у вас больше не будет.

Стрелец

В первой половине сентября характерна потеря чувства реальности, которое проявляется обычно в мысленных желаниях. Непостоянство настроения и погоня за удовольствиями могут принести вред существующим личным и семейным отношениям.

Желательно планировать на вторую половину сентября важные разговоры. Если вам что-то не нравится или вас что-то угнетает в тех отношениях, которые есть сейчас, самый лучший и доступный выход из ситуации — сесть и спокойно поговорить вдвоем.

Козерог

В первой половине сентября можно ожидать ярких отношений, наполненных страстью. Вы будете проводить незабываемые вечера с любимым человеком. Ближе к середине месяца бурные чувства немного подстынут, вы уделите больше внимания взаимопониманию с партнером.

Следует быть осторожными, в этот период, весьма вероятно завязать сомнительные отношения с человеком, который будет искать выгоду. Но не стоит замыкаться в себе, пора проявлять интерес к тем, кто уже давно обратил внимание на вас.

Водолей

В первой половине месяца придется испытать некоторые трудности в личной жизни. Удовлетворение в любовных взаимоотношениях вы можете найти в самых обычных ситуациях. Вполне возможно, что новыми романтическими партнерами станут старые знакомые, хорошие друзья или партнеры.

Во второй половине сентября стоит ожидать каких-то приятных сюрпризов, возможно, это будут подарки или интересные предложения от любимого человека. Конец месяца будет очень благоприятным во всех отношениях, возможно, жизнь изменится до неузнаваемости.

Рыбы

Для вас это период воспоминаний. Придется задумываться о том, все ли в порядке в ваших любовных отношениях сейчас. В этом месяце велика вероятность окунуться в мир чувств и страсти, завести новый роман.

Не стоит отказываться от предложений, которые сначала покажутся весьма неожиданными и несвоевременными. Даже самые негативные моменты в это время в итоге обернутся выгодой для вас, а это приведет к благополучному разрешению любовной ситуации.